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"Сижу вместе с исламистами, поэтому отношения нормальные": узник Кремля Шумков передал видео из колонии

14:29 20 августа 2019 63
шумков
Инф. «ФАКТОВ»

Узник Кремля Александр Шумков, которого держат в российской кологии в Торжке, записал видеообращение для всех, кто помнит о нем в Украине. По словам Шумкова, его перевели в БУР — барак усиленного режима, но психологически обстановка там даже лучше, чем в других отрядах.

«Сижу нормально. Психологическая обстановка даже лучше, чем в других отрядах… В бараке „исламисты“. Международные взаимоотношения нормальные», — говорит он.

О судьбе содержавшегося в той же колонии Владимира Балуха Шумков знает немного: «Неделю назад забрали в неизвестном направлении. Всем бараком ломали голову, куда его увезли».

Адвокат Алексей Барановский рассказал, что в колонии Шумков развернул правозащитную деятельность: «Он обратился с письмом к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с жалобами на сырость на стенах барака, и отсутствие аптечки у дежурных на посту». Как пояснил адвокат, Шумков намерен бороться за улучшение условий содержания заключенных в колонии.

Напомним, Шумков был в свое время охранником Дмитрия Яроша. В 2017 году Шумкова похитили и вывезли в РФ. В декабре 2018 года украинца приговорили в России к четырем годам колонии общего режима за участие в «Правом секторе».

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