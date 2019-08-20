Пьяница устроил поножовщину в метро Харькова, ранен полицейский

Происшествия

В Харькове, в вестибюле станции метро «А.С.Масельского» пьяный мужчина ударил полицейского ножом в грудь. Ранее в Киеве 23-летний рецидивист избил и ограбил следователя.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, раненый правоохранитель сумел задержать злоумышленника — 52-летнего мужчину.

В полиции уточняют, что все началось с приставания нетрезвого пассажира к двум девушкам на станции метро. Они пожаловались на пьяницу сотруднице метрополитена, а та вызвала сотрудника полиции. Пока правоохранитель выяснял подробности у свидетельниц, к ним подошел сам «виновник торжества» и неожиданно напал с ножом на полицейского.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник в данный момент находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно серьезно пострадала 26-летняя патрульная, которая вместе с коллегами прибыла на дом к женщине, которая заявила о домашнем насилии. Она попала в больницу с сотрясением мозга после того, как ее ударил 45-летний мужчина, которого родные обвинили в насилии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter