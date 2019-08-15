Рецидивист полгода шантажировал женщину-следователя, угрожая убить ее ребенка (фото)

Происшествия

В Киеве задержали 23-летнего рецидивиста, который в течение полугода шантажировал молодую женщину-следователя, угрожая убить ее ребенка и родителей. Об этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-офицер Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Олеся Орлова.

— Ранее судимый парень решил отомстить следователю, которая проявила принципиальность и довела его уголовное производство до приговора, — говорит Орлова. — В январе злоумышленника привлекли за кражу. Началось досудебное следствие. У вора в какой-то момент появилась возможность выйти, что называется, сухим из воды, то есть без всякого приговора. Но следователь, кстати, ей только 24 года, добилась, чтобы суд все же состоялся.

В итоге вор получил условный срок. Однако, выйдя из изолятора временного содержания на свободу уже в феврале этого года, решил отомстить следователю. Начал писать ей sms-сообщения с угрозами. Номер телефона следователя у него был. Вообще, это большая проблема, что подследственные знают номера телефонов своих следователей. Ведь их вызывают в полицию на допросы. После каждого уголовного производства правоохранитель не может менять свой номер телефона.

В нашем случае следователь, видимо, подумала, что ситуация разрешится сама собой, если она не будет реагировать на угрозы, и не обращалась ни к кому за помощью. Но однажды рецидивист решил перейти от сообщений к делу. Он начал подстерегать женщину на улице и угрожать уже открытым текстом.

Как-то злоумышленник прислал своей жертве сообщение: «Если не хочешь, чтобы я убил твоего ребенка, ты должна мне перечислить 700 долларов».

Следователь испугалась. Угрозы не казались пустыми. Но таких денег у нее не было, и она перечислила злоумышленнику 14 тысяч гривен, опять же, не обратившись за помощью к своим коллегам.

Уже на следующий день парень подкараулил следователя воле ее дома и, когда женщина заходила в квартиру, ворвался следом за ней. Там грабитель избил полицейскую и забрал у нее золотые украшения. Следователь опять же не писала заявлений в полицию.

Между тем угрозы продолжались. Время от времени рецидивист встречал следователя на улице, оскорблял ее. Потом было пару месяцев затишья. А в начале августа рецидивист вновь напал на нее. Женщина как раз возвращалась домой. Он избил ее в подъезде и снова ограбил.

Видимо, почувствовав безнаказанность, злоумышленник опять взялся шантажировать свою жертву. На следующий день прислал ей очередное сообщение: «Перечислишь мне 2 тысячи долларов, тогда я не буду убивать твоих близких». Теперь уже следователь не выдержала и все-таки обратилась в полицию.

Рецидивиста-вымогателя задержали в тот же день. Сейчас он арестован на два месяца. Скорее всего, на этот раз он не отделается условным срокам, ведь ему наряду с другими статьями Уголовного кодекса могут инкриминировать и тяжелую статью «Угроза сотруднику правоохранительных органов». А это до 12 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве на полицейского, который вступился за мужчину, напали семеро молодчиков, избили его и отобрали пистолет.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Киеве цыгане, которых задержали за кражи на вокзале, избили полицейских, а суд отказался брать их под стражу.

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