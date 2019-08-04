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В Ровно мужчина до сотрясения мозга избил полицейскую
В Ровно во время вызова полиции на дом к женщине, которая заявила о домашнем насилии, была ранена 26-летняя сотрудница патрульной полиции. Напомним, в Житомире ранение получил патрульный полицейский, остановивший авто с пьяным водителем.
Инцидент в Ровно произошел в субботу, 3 августа, около 23:00. Во во время общения полицейской с 45-летним мужчиной, которого родственники обвиняли в насилии, тот начал дергать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду, а затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в больницу, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.
Все подробности происшествия выясняются.
«За умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей санкция статьи 345 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — говорится в сообщении полиции Ровенской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве в ночь на 25 июля толпа хулиганов жестоко избила полицейского. Мужчина может провести в больнице около месяца.
Подобный инцидент произошел в Васильевке Запорожской области. Там группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. На правоохранителей напали после того, как один из них сделал замечание молодому человеку, выбросившему на дорогу бутылку. У полицейских — тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.
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