Происшествия

Убытков — на 23 миллиона: в Одесской области подсчитали ущерб от катастрофического ливня с человеческими жертвами (видео)

В Одесской области из-за недавнего катастрофического ливня лишь одному Белгород-Днестровскому району нанесен ущерб в 23 миллиона гривен. Как сообщили «ФАКТАМ» в обладминистрации, предварительный ущерб оценен сельскими советами.

Циклон, который пронесся по Украине в начале августа, затронул сразу несколько областей. В Белгород-Днестровской районе Одесской области 3—4 августа выпала 4-месячная норма осадков. Из-за ливня и порывов ветра до 25 м/с много населенных пунктов района остались без электричества, жилые дома и здания социальной сферы были подтоплены. Особенно пострадало село Молога (на фото в заголовке).

В Мологе 3 августа под селевым потоком погиб житель города Белгород-Днестровский. Тело мужчины нашли только на следующий день.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ливнем была повреждена Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость. Сейчас эксперты работают над тем, как не допустить разрушения этого историко-архитектурным памятника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter