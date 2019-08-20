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Происшествия

Убытков — на 23 миллиона: в Одесской области подсчитали ущерб от катастрофического ливня с человеческими жертвами (видео)

14:50 20 августа 2019 289
Село Молога Одесской области после катастрофического ливня
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одесской области из-за недавнего катастрофического ливня лишь одному Белгород-Днестровскому району нанесен ущерб в 23 миллиона гривен. Как сообщили «ФАКТАМ» в обладминистрации, предварительный ущерб оценен сельскими советами.

Циклон, который пронесся по Украине в начале августа, затронул сразу несколько областей. В Белгород-Днестровской районе Одесской области 3—4 августа выпала 4-месячная норма осадков. Из-за ливня и порывов ветра до 25 м/с много населенных пунктов района остались без электричества, жилые дома и здания социальной сферы были подтоплены. Особенно пострадало село Молога (на фото в заголовке).

В Мологе 3 августа под селевым потоком погиб житель города Белгород-Днестровский. Тело мужчины нашли только на следующий день.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ливнем была повреждена Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость. Сейчас эксперты работают над тем, как не допустить разрушения этого историко-архитектурным памятника.

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