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В Киеве неадекватный водитель застрелил собаку женщины, с которой поругался на переходе (видео)
В Днепровском районе Киева агрессивный водитель стрелял в собаку женщины, с которой не поделил дорогу на пересечении улиц Пражской и Алматинской. Напомним, в апреле в Киеве полицейский застрелил собаку, которую на него натравил подозреваемый в совершении преступления.
Как сообщает Информатор, предварительно женщина начала движение по пешеходному переходу и в какой-то момент у нее возник конфликт с водителем проезжающего мимо автомобиля. В конце-концов мужчина в качестве «аргумента» достал пистолет и выстрелил в таксу.
Животное скончалось на месте, попытки фармацевта ближайшей аптеки помочь успехом не увенчались.
Застреленный пес
Стрелок тем временем с места происшествия скрылся.
На место вызвали следственно оперативную группу, но пострадавшая женщина решила не писать заявление, сообщает Информатор.
В сети появилось видео с места инцидента.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро «Академгородок» седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров. Сила и скорость столкновения была такой, что потерпевшая потеряла ногу.
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