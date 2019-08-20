Происшествия

В Киеве неадекватный водитель застрелил собаку женщины, с которой поругался на переходе (видео)

В Днепровском районе Киева агрессивный водитель стрелял в собаку женщины, с которой не поделил дорогу на пересечении улиц Пражской и Алматинской. Напомним, в апреле в Киеве полицейский застрелил собаку, которую на него натравил подозреваемый в совершении преступления.

Как сообщает Информатор, предварительно женщина начала движение по пешеходному переходу и в какой-то момент у нее возник конфликт с водителем проезжающего мимо автомобиля. В конце-концов мужчина в качестве «аргумента» достал пистолет и выстрелил в таксу.

Животное скончалось на месте, попытки фармацевта ближайшей аптеки помочь успехом не увенчались.

Застреленный пес

Стрелок тем временем с места происшествия скрылся.

На место вызвали следственно оперативную группу, но пострадавшая женщина решила не писать заявление, сообщает Информатор.

В сети появилось видео с места инцидента.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро «Академгородок» седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров. Сила и скорость столкновения была такой, что потерпевшая потеряла ногу.

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