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Протащил на капоте сотни метров и скрылся: в Киеве водитель Mercedes насмерть сбил девушку (видео)
В ночь на вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро «Академгородок» произошло ДТП со смертельным исходом. Седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров. К сожалению, шансов у потерпевшей не было.
Авария случилась около двух часов ночи, пишет Информатор.
По предварительной информации, которую сообщили полицейские, автомобиль Mercedes двигался от станции метро «Академгородок» на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что от потерпевшей оторвалась нога и другие части тела.
Седан же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки. В данный момент на участке дороги, где произошла авария, работают три экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Водителя уже ищут.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прошедшей ночью в Киеве на Голосеевской площади произошла перестрелка. В результате конфликта пострадал как минимум один человек.
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