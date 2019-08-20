Происшествия

В ночь на вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро «Академгородок» произошло ДТП со смертельным исходом. Седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров. К сожалению, шансов у потерпевшей не было.

Авария случилась около двух часов ночи, пишет Информатор.

По предварительной информации, которую сообщили полицейские, автомобиль Mercedes двигался от станции метро «Академгородок» на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что от потерпевшей оторвалась нога и другие части тела.

Седан же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки. В данный момент на участке дороги, где произошла авария, работают три экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Водителя уже ищут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прошедшей ночью в Киеве на Голосеевской площади произошла перестрелка. В результате конфликта пострадал как минимум один человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter