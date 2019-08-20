Партия Зеленского устроила непонятные маневры в новой Раде: что происходит

Украина

В президентской партии «Слуга народа», ранее анонсировавшей сокращение количества парламентских комитетов в Раде девятого созыва, установили их новый численный состав — от 7 до 31 народного депутата Украины.

Как сообщает Ирина Геращенко, прошедшая в парламент от «Европейской солидарности», президентская политсила самостоятельно установила количество членов комитетов, не дав оппозиции права выбора.

«В приоритете — культовая для них диджитализация, цифровые технологии. Там почему-то должно быть 20 депутатов. В изгоях — комитеты по евроинтеграции и свободе слова. По мнению „слуг“ там должны работать по 7 депутатов. Ну, и много других непонятных моментов. Конечно, депутаты могут быть слугами, но уж точно не крепостными. И не стоит ломать депутатов меньшинства через колено, перечеркивая профессиональные моменты и заставляя работать в непрофильных комитетах», — пишет Ирина Геращенко на своей страничке в соцсетях.

Она напомнила, что «Слуга народа» ликвидировала комитет по вопросам ветеранов, утверждая, что этими проблемами займется объединенный комитет социальной политики. «Так вот, в соцкомитете будет 10 депутатов», — добавляет политик.

Также Ирина Геращенко рассказала, как будущие народные депутаты делили места в зале заседаний Верховной Раде. По ее словам, сначала монобольшинство оставляло за собой всю половину зала возле президиума, правительственной и гостевой ложе, загнав оппозицию вглубь зала. «Но, в принципе, после дискуссий мы вышли на компромиссное решение, которое все политические группы поддержали», — добавила она.

Высказался по поводу комитетов и однопартиец Геращенко Владимир Арьев, опубликовавший в соцсетях соответствующую таблицу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Зеленского предложили оппозиции три должности — руководство комиссии по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который «Слуга народа» предлагает трансформировать комитет по правам человека. На данный момент партии «Европейская солидарность» и «Голос» отказываются от позиции вице-спикера Рады.

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