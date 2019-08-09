25.12 / 25.44 28.05 / 28.51
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Названы должности, которые "Слуга народа" предлагает оппозиции в Раде

18:59 9 августа 2019 115
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Партия «Слуга народа», которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию, готова отдать оппозиции три должности. Об этом сообщили источники в партиях «Слуга народа», «Голос» и «Европейская солидарность».

Представители оппозиции могут возглавить комиссию по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который «Слуга народа» предлагается трансформировать комитет по правам человека.

На данный момент партии «Европейская солидарность» и «Голос» отказываются от позиции вице-спикера Рады, сообщает «Украинская правда».

Отметим, что комитеты Верховной Рады отвечают за разработку профильных законопроектов, предоставляют выводы и предложения к ним, дорабатывают проекты. Именно по согласованию комитета законопроект выносится на голосование.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что в партии «Слуга народа» намерены также отдать оппозиции должность вице-спикера.

9 августа на заседании подготовительной группы новоизбранные депутаты приняли решение провести первое торжественное заседание Верховной Рады 29 августа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер