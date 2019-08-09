Политика

Названы должности, которые "Слуга народа" предлагает оппозиции в Раде

Партия «Слуга народа», которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию, готова отдать оппозиции три должности. Об этом сообщили источники в партиях «Слуга народа», «Голос» и «Европейская солидарность».

Представители оппозиции могут возглавить комиссию по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который «Слуга народа» предлагается трансформировать комитет по правам человека.

На данный момент партии «Европейская солидарность» и «Голос» отказываются от позиции вице-спикера Рады, сообщает «Украинская правда».

Отметим, что комитеты Верховной Рады отвечают за разработку профильных законопроектов, предоставляют выводы и предложения к ним, дорабатывают проекты. Именно по согласованию комитета законопроект выносится на голосование.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что в партии «Слуга народа» намерены также отдать оппозиции должность вице-спикера.

9 августа на заседании подготовительной группы новоизбранные депутаты приняли решение провести первое торжественное заседание Верховной Рады 29 августа.

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