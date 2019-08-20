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Российский министр стал посмешищем: сеть взорвало фото
Российский министр образования Михаил Котюков вызвал критику пользователей сети, продемонстрировав странное для чиновника украшение — браслет с ликами святых. Такие браслеты обычно продаются в церковных лавках уже освячеными и служат своеобразными оберегами.
Комментируя скандальное фото министра с браслетом, пользователи напомнили министру, что он вообще-то главный по образованию, тогда как Россия де-юре остается светским государством.
Скептики же напомнили, что Россия даже на МКС отправляет настоящие иконостасы.
«Между прочим на МКС. А Вы, Минобрнауки?!», — поиронизировала Gur_Woman.
«Так скоро науку придётся снова завозить в обозе из Европы, как Петр I», — прогнозирует EestiKroon.
«Какой министр, такое и образование», — смеется Наталья.
«Как бы это дресс-кодом в образовании не стало», — предостерегает Елена Трапезникова.
Напомним, в настоящее время российский лидер Путин показательно демонстрирует приверженность православным традициям, при этом церковники РПЦ все чаще попадают в громкие публичные скандалы.
Не отстают и свяшенники РПЦ из Беларуси — так недавно там было возбуждено новое уголовное дело в отношении священника из деревни Гатово (Минская область) Константина Бурыкина, более известного как «батюшка со свастикой».
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