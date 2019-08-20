Криштиану Роналду показал сыну, в каких условиях жил в детстве, – тот не поверил (фото)

Спорт

Один из самых знаменитых и богатых футболистов мира Криштиану Роналду показал своему 9-летнему сыну дом, в котором вырос на Мадейре, и комнатушку в Лиссабоне, где 12-летним мальчишкой жил после переезда в академию лиссабонского «Спортинга». По словам форварда «Ювентуса», Криштиану Роналду-младший с трудом поверил в то, в каких условиях его отец жил и тренировался в детстве.

В таких «хоромах» на острове Мадейра родился и рос Криштиану Роналду

«Я был так рад, что он сможет увидеть, где я жил (в родительском доме будущий голеадор ютился в одной комнате с двумя старшими сестрами Эльмой и Лилианой, а также с братом Угу. - Авт.). Он уже бывал на Мадейре не раз и видел площадь Маркиза Помбала. На сей раз он поехал туда вместе со мной и моим другом Мигелом Пайшау.

Мы также посетили то самое место, где я раньше жил в Лиссабоне. Я был тронут, поскольку встретил тех людей, которые жили там же, когда я был еще ребенком. Когда мы зашли в «мою» крохотную комнату, Криштиану-младший спросил: «Папа, ты что, здесь жил?» Он не мог в это поверить.

Им кажется, что все в мире дается легко. Роскошная жизнь, дома, машины, одежда. Им кажется, что все это просто падает им с неба. Но я хочу научить своего сына, что за один лишь талант тебе ничего не дадут. Ты можешь добиться всего, чего хочешь, но только через серьезный труд и самоотдачу", — цитирует Криштиану Роналду издание AS.

Будущий обладатель пяти «Золотых мячей» в детстве

Кстати, в полтора года назад Криштиану Роналду-младший снялся с отцом для рекламной кампании семейного бренда CR7, который сначала выпускал нижнее белье, а позже запустил джинсовую линию, в том числе и детскую. Правильно, нечего клянчить евро у папы…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду прикупил за 1 млн евро очередной роскошный автомобиль.

Фото CR7, Instagram



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