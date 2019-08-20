Смертельный пожар в Одессе: владельца отеля «Токио Стар» наконец арестовали

Происшествия

Киевский районный суд Одессы на два месяца арестовал бизнесмена Вадима Черного — владельца отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли 9 человек. Владелец гостиницы был задержан 17 августа. Как стало известно «ФАКТАМ», ходатайство об избрании меры пресечения поступило в райсуд 19 августа, заседание назначили на 18:30. Однако оно все время стопорилось — заявлялся отвод судье, адвокаты говорили об отсутствии документа о предъявлении подозрения, и в результате его повторно вручили накануне практически ночью.

Утром 20 августа заседание продолжилось. Представители защиты заявили о процессуальных нарушениях полиции и прокуратуры, об отсутствии доказательств того, что бизнесмен владеет всем комплексом «Токио Стар» и пр. При этом адвокаты настаивали, что их подзащитный — известный в городе человек, общественный деятель, бизнесмен и скрываться от следствия не будет. Потому мера пресечения не должна быть связана с содержанием в СИЗО.

Сам Вадим Черный утверждает: вторым этажом злополучного отеля не владеет, а именно там находился очаг возгорания. «Они (следователи. — Ред.) даже не удосужились заглянуть в реестр, чтобы удостовериться, что именно мне принадлежит», — заявил бизнесмен. Черный передал суду подписанные должностными лицами разных ведомств документы, в которых, как он утверждает, есть подтверждение того, что система пожаротушения была в рабочем состоянии.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф заявил о готовности взять бизнесмена на поруки, но суд ему отказал.

При этом были приняты во внимание доводы прокуратуры о том, что подозреваемый может уклониться от следствия и что во время обысков обнаружили ксерокопию его американского паспорта.

После пребывания в совещательной комнате следственный судья Вадим Иванчук удовлетворил ходатайство прокуратуры — назначил бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Залог не предусмотрен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что установлены личности шести из девяти погибших во время страшного пожара в одесской гостинице «Токио Стар».

Двое из них — жители Одесской области, еще двое — киевляне, а также — житель Днепропетровской области и гражданка Австралии. Идентификация еще трех человек, в том числе 10-летнего ребенка, продолжается. По результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших — отравление продуктами горения. Версия об умышленном поджоге в целях сокрытия убийства не подтвердилась.

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