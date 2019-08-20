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Ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол восхитила фигурой в купальнике и подросшими детьми (фото)
Одна из самых известных моделей в мире Кэндис Свейнпол, которая год назад родила второго ребенка, похвасталась пляжными фото.
На снимках, которые Кэндис опубликовала в своем Instagram, она демонстрирует идеальную фигуру в купальнике.
Хвастается «ангел» Victoria’s Secret и подросшими детками. На фото годовалый и Ариэль послушно сидит у мамы на руках, а его старший брат Анака показывает язык на камеру.
Кстати, отдыхает Свейнпол в компании супермодели Джоан Смоллс и ее коллеги Даутцен Крус. На странице Кэндис можно увидеть ролик с зажигательными танцами девушек.
Все модели Victoria’s Secret в прекрасной форме, но больше всего впечатляет фигура дважды матери Свейнпол.
Отметим, что сама Кэндис жалуется только на то, что вынуждена много есть, чтобы сохранить фигуру. Модель с детства была очень худенькой, а ежедневные тренировки требуют много энергии.
Напомним, что ранее в сети появились фото Кэндис в купальнике и без макияжа.
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