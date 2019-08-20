Шоу-бизнес

Ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол восхитила фигурой в купальнике и подросшими детьми (фото)

Одна из самых известных моделей в мире Кэндис Свейнпол, которая год назад родила второго ребенка, похвасталась пляжными фото.

На снимках, которые Кэндис опубликовала в своем Instagram, она демонстрирует идеальную фигуру в купальнике.

Хвастается «ангел» Victoria’s Secret и подросшими детками. На фото годовалый и Ариэль послушно сидит у мамы на руках, а его старший брат Анака показывает язык на камеру.

Кстати, отдыхает Свейнпол в компании супермодели Джоан Смоллс и ее коллеги Даутцен Крус. На странице Кэндис можно увидеть ролик с зажигательными танцами девушек.

Все модели Victoria’s Secret в прекрасной форме, но больше всего впечатляет фигура дважды матери Свейнпол.

Отметим, что сама Кэндис жалуется только на то, что вынуждена много есть, чтобы сохранить фигуру. Модель с детства была очень худенькой, а ежедневные тренировки требуют много энергии.

Напомним, что ранее в сети появились фото Кэндис в купальнике и без макияжа.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter