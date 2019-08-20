- 17:33 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 17:27 Устроил ДТП и сбежал: появилось видео аварии из-за наглого водителя под Киевом
- 17:25 Ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол восхитила фигурой в купальнике и подросшими детьми
- 17:15 Смертельный пожар в Одессе: владельца отеля «Токио Стар» наконец арестовали
- 17:07 Мне понятна его боль: любовник Собчак впервые высказался о Виторгане
- 16:47 В Украине уточнили банки для получения субсидий наличными: обнародован полный список
- 16:43 Зеленский может предложить ввести миротворцев ООН в Москву: в Украине сделали неожиданное заявление
- 16:37 Криштиану Роналду показал сыну, в каких условиях жил в детстве, – тот не поверил
- 16:31 Под Одессой хулиган пришел в кафе с боевой гранатой и ножом
- 16:12 Пятеро пропавших украинских узников Кремля нашлись в московском СИЗО "Лефортово"
- 16:09 Женщин под Киевом могли похитить из-за долгов
- 16:02 Российский министр стал посмешищем: сеть взорвало фото
Устроил ДТП и сбежал: появилось видео аварии из-за наглого водителя под Киевом
В сети появилось видео момента ДТП на 17-м км трассы Киев — Житомир, которое спровоцировал неопытный водитель внедорожника JAC. Выполняя разворот, он не ушел в «карман» для разворота, а сразу занял правую полосу и перестроился в левую.
Следовавший в направлении Киева Geely попытался уйти от столкновения, но потерял управление и врезался в отбойник.
К счастью, обошлось без пострадавших и травм.
В сети не обошлось без комментариев действий виновника инцидента.
«Водитель проступил, не нужно было тормоз жать, а наоборот газ, машина бы выровнялась. А вообще — ехать нужно по первому ряду, а при свободных первом и второму рядях ехать по третьему это и есть нарушение», — пишет Виктор Марчук.
«Как по мне, то препятствие было видно. Что мешало спокойно перестроиться или хотя бы снизить скорость, непонятно!», — удивляется Александр Тышленко.
«В такой ситуации надо бить нарушителя! Тем более есть видеорегистратор! Неопытность сыграла свою роль», — намекает на низкую квалификацию водителя JAC Влад Петренко.
Как сообщают очевидцы, виновник ДТП сразу же скрылся с места инцидента, однако затем вернулся, чтобы дать пояснения патрульным.
Напомним, ранее из-за лихачества водителя на трассе Киев-Сумы погибли сотрудник полиции Вышгородского района и 7-летняя девочка. А в Харькове пьяный водитель уснул за рулем прямо перед светофором.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...