Происшествия

Устроил ДТП и сбежал: появилось видео аварии из-за наглого водителя под Киевом

В сети появилось видео момента ДТП на 17-м км трассы Киев — Житомир, которое спровоцировал неопытный водитель внедорожника JAC. Выполняя разворот, он не ушел в «карман» для разворота, а сразу занял правую полосу и перестроился в левую.

Следовавший в направлении Киева Geely попытался уйти от столкновения, но потерял управление и врезался в отбойник.

К счастью, обошлось без пострадавших и травм.

В сети не обошлось без комментариев действий виновника инцидента.

«Водитель проступил, не нужно было тормоз жать, а наоборот газ, машина бы выровнялась. А вообще — ехать нужно по первому ряду, а при свободных первом и второму рядях ехать по третьему это и есть нарушение», — пишет Виктор Марчук.

«Как по мне, то препятствие было видно. Что мешало спокойно перестроиться или хотя бы снизить скорость, непонятно!», — удивляется Александр Тышленко.

«В такой ситуации надо бить нарушителя! Тем более есть видеорегистратор! Неопытность сыграла свою роль», — намекает на низкую квалификацию водителя JAC Влад Петренко.

Как сообщают очевидцы, виновник ДТП сразу же скрылся с места инцидента, однако затем вернулся, чтобы дать пояснения патрульным.

Напомним, ранее из-за лихачества водителя на трассе Киев-Сумы погибли сотрудник полиции Вышгородского района и 7-летняя девочка. А в Харькове пьяный водитель уснул за рулем прямо перед светофором.

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