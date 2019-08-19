Происшествия

Полицейский и 7-летняя девочка погибли под Киевом по вине водителя-лихача (фото)

На трассе Киев-Сумы, в районе села Гоголев (Киевская область) в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник полиции Вышгородского района и 7-летняя девочка. Ранее во время ДТП на трассе Киев — Чоп на въезде в город Буск Львовской области погиб шестилетний мальчик.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, вместе с полицейским ехал мужчина и двое его детей — сын и дочка.

«По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева на внедорожнике Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге», — говорится в сообщении.

Водитель легковушки — сотрудник полиции — погиб на месте происшествия, также от травм скончалась маленькая девочка. Ее отца вместе с братом в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель Audi никаких травм не получила.

Решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Богодухове Харьковской области в смертельном ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года. Авария произошла после того, как водитель попытался повернуть налево через сплошную осевую и столкнулся в машиной, двигавшейся во встречном направлении.



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