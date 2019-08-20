25.06 / 25.32 27.72 / 28.15
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России начали разбирать самолет, аварийно севший на кукурузное поле: фото шокируют

18:22 20 августа 2019 332
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Подмосковье прямо на кукурузном поле начались работы по разборке самолета А-321 «Уральских авиалиний», который совершил там аварийную посадку утром 15 августа.

В сети появились фото салона самолета.

«Без техники и кресел в салоне он (самолет. Ред.) выглядит совсем жалко и еще более пугающе», — комментирует фото в Twitter государственный российский ресурс «Лента.ру».

Как сообщалось ранее, из-за попадания птиц в двигатели самолету А-321 пришлось практически сразу после взлета сесть на кукурузном поле около подмосковной деревни Рыбаки. Приземление произошло с убранным шасси. В результате жесткой посадки травмы получили 55 человек, среди которых 17 детей. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать.

Один из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел на кукурузное поле в Московской области, снял происходящее на видео.

В Украине крушение самолета проиллюстрировали меткой политической карикатурой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер