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В России начали разбирать самолет, аварийно севший на кукурузное поле: фото шокируют

В Подмосковье прямо на кукурузном поле начались работы по разборке самолета А-321 «Уральских авиалиний», который совершил там аварийную посадку утром 15 августа.

В сети появились фото салона самолета.

«Без техники и кресел в салоне он (самолет. Ред.) выглядит совсем жалко и еще более пугающе», — комментирует фото в Twitter государственный российский ресурс «Лента.ру».

Как сообщалось ранее, из-за попадания птиц в двигатели самолету А-321 пришлось практически сразу после взлета сесть на кукурузном поле около подмосковной деревни Рыбаки. Приземление произошло с убранным шасси. В результате жесткой посадки травмы получили 55 человек, среди которых 17 детей. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать.

Один из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел на кукурузное поле в Московской области, снял происходящее на видео.

В Украине крушение самолета проиллюстрировали меткой политической карикатурой.



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