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Зато крымнаш: жесткую посадку самолета в России изобразили меткой карикатурой

12:22 18 августа 2019 213
Зато крымнаш: жесткую посадку самолета в России изобразили меткой карикатурой
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине меткой карикатурой отреагировали на крушение летевшего в аннексированный Крым самолета авиакомпании «Уральских авиалиний». Известный карикатурист Андрей Петренко изобразил самолет застрявшим в мусорной куче, «испускающим» радостное «Крымнаш».

«Прерванный полёт или свалка-россия…», — назвал художник свое творение.

Напомним, из-за попадания птиц в двигатели самолету А-321, пришлось практически сразу после взлета сесть на кукурузном поле около подмосковной деревни Рыбаки. Приземление произошло с убранным шасси. Также появилась информация о возгорании одного из двигателей.

В результате жесткой посадки травмы получили 55 человек, среди которых 17 детей. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать. Всего на борту находились 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. Пассажиров пришлось эвакуировать из салона по надувным трапам.

Напомним, один из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел на кукурузное поле в Московской области, снял происходящее на видео. Также в сети появилось видео севшего в поле самолета, снятое с высоты.

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