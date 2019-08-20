Самый популярный видеоблогер мира сыграл свадьбу со звездой YouTube (фото)

Мир

Самый популярный видеоблогер мира, уроженец Швеции Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie (Пьюдайпай), женился на итальянке Марции Бизоньин — звезде соцсетей и YouTube.

Роман 29-летнего Феликса и 26-летней Марции длится уже восемь лет. Они обручились в апреле прошлого года. Свадьбу сыграли в Лондоне, в присутствии родных и ближайших друзей. Но фотографиями с церемонии новобрачные поделились со всеми своими подписчиками. Их у них на двоих 107 миллионов на YouTube, 14 миллиона в Instagram и 22 миллиона в Twitter.

В период с 15 августа 2013 года по 15 апреля 2019 года у PewDiePie было наибольшее количество подписчиков на платформе YouTube — без малого 100 миллионов человек. В 2016 году журнал Time включил его в число самых влиятельных людей мира.

Состояние геймера и блогера оценивается примерно в 30 миллионов долларов. Марции, которая вела популярный канал, посвященный красоте и моде, принадлежит два миллиона долларов. В октябре прошлого года девушка объявила, что заканчивает свою карьеру на YouTube.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что самым высокооплачиваемым YouTube-блогером в мире признан семилетний мальчик, публикующий обзоры игрушек.

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