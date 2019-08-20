Обстрел муниципальной охраны в Голосеевском парке Киева: вскрылись новые детали (фото)

Происшествия

В «Муниципальной охране Киева» назвали нападение неизвестных на сотрудников в Голосеевском парке попыткой запугать личный состав. Здесь также представили свою версию случившегося.

Согласно сообщению силовиков в Facebook, во время очередного обхода территории парка сотрудники коммунального предриятия заметили большое скоплегние подозрительных лиц в черной униформе, громко споривших друг с другом. При попытке узнать причину разборки «люди в черном» начали оскорблять муниципальных охранников с применением нецензурной лексики.

После вызова на место двух экипажей группы быстрого реагирования неизвестные совершили нападение на сотрудников муниципальной охраны, открыв огонь из огнестрельного оружия.

Также они произвели выстрел в боковое стекло одной из патрульных авто, в результате чего водитель получил ранение головы и был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой помощи.

Кроме того, старший охранник дежурного наряда получил ножевое ранение бедра.

На данный момент полиция задержала пятерых активных участников события, остальным удалось скрыться с места инцидента на нескольких авто.

Уголовное произодство расследуется по ч. 4 статьи 296 Уголовного Кодекса («Хулиганство»).

Напомним, ранее в полиции сообщили о госпитализации троих участников кровавой «разборки.



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