Происшествия

В Киеве кровавая разборка с ножами и пистолетами: трое раненых

Увеличилось количество пострадавших во время перестрелки в районе станции метро «Голосеевская» — в полиции сообщили о госпитализации троих участников «разборки.

Как сообщают в столичной полиции, один мужчина попал в больницу с ножевыми ранениями, а двое — с пулевыми.

«На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места изъят автомобиль „Фольксваген“. По данному факту следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортной Кирилловки во время вооруженного конфликта на пляже «Пеликан» погиб мужчина. Позже выяснилось, что погибший не имел отношения к сторонам конфликта. Он получил смертельное ножевое ранение в грудь.

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