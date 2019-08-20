У 25-го фильма о Джеймсе Бонде появилось официальное название (фото)

Шоу-бизнес

Во вторник, 20 августа, было объявлено официальное название 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Картина должна выйти в прокат в апреле 2020 года. До сих пор ее называли просто — «Бонд-25» или «Бонд 25 — Шаттерхэнд». Однако продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в итоге решили изменить название и сделать его в одной стилистике с предыдущими частями бондианы.

На английском языке фильм будет называться No Time To Die. Это можно перевести как «Некогда умирать» или «Нет времени, чтобы умереть». Пока официального перевода ни на украинский, ни на русский язык нет. Возможно, отечественные прокатчики придумают что-то вроде названий последних двух частей — «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр».

Что известно точно на данный момент, так это творческая группа, которая продолжает работу над фильмом. Роль агента 007 в пятый раз исполнит британский актер Дэниел Крейг. Главного злодея играет лауреат премии «Оскар» Рами Малек («Богемская рапсодия»). Легендарную Ив Манипенни, секретаршу босса Бонда, сыграет Наоми Харрис. Как обычно, Джеймсу предстоит встреча как минимум с двумя красотками. Это доктор Мадлен Суонн (ее играет французская актриса Леа Сейду) и роковая женщина Палома (кубинская актриса Ана де Армас).

Ана де Армас

Дэниел Крейг и Леа Сейду уже играли вместе в фильме "007: Спектр"

Режиссером фильма стал Кэри Фукунага (сериал «Настоящий детектив»). Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по слухам, в картине агента 007 впервые в истории сыграет женщина. Однако, как выяснилось, актриса Лашана Линч играет агента, которому поручено временно заменить Бонда, отправившегося отдыхать на Ямайку.

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