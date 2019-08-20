Резонансное ДТП с Range Rover и Tesla в центре Киева: пострадавшие рассказали свою версию

Происшествия

19 августа вечером в центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло страшное ДТП — внедорожник Range Rover столкнулся с автомобилем Tesla, после чего джип отбросило на тротуар в толпу людей. Пострадали пять пешеходов. Затем джип лоб в лоб протаранил еще Dodge Caliber и зацепил Honda.

К счастью, все участники ДТП остались живы. Травмированных пешеходов госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их прооперировали.

В частную клинику увезли и водителя Range Rover. Очевидцы утверждают, что элитный внедорожник пытался проехать через перекресток на красный сигнал светофора. Также свидетели не исключают, что мужчина за рулем внедорожника мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В автомобиле Tesla находилась семейная пара. «Загорелся зеленый свет светофора, и мы начали движение по улице Льва Толстого. Проехали буквально несколько метров, как на перекрестке прямо перед нами на огромной скорости возник Range Rover, случился удар. Шок. Вчера в этой суматохе вроде ничего не беспокоило. Но утром мужу, который был за рулем, стало плохо. Мы обратились в клинику „Борис“, у него диагностировали сотрясение мозга», — рассказала «ФАКТАМ» супруга водителя Ирина Андрушко, которая находилась на пассажирском сидении. Машина принадлежит их сыну. Восстановлению авто не подлежит.

На место аварии сразу же прибыл сын Андрушко Влад Герасименко. Он настаивает, что Tesla выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора.

«Дело в том, что из-за конструктивных особенностей заднеприводной Теслы, очень уязвимой частью является редуктор и полуоси, соответственно, если давить газ в пол с места, можно их очень быстро привести в состояние металлолома. Что бы этого не произошло, нужно отпустить тормоз, дать сателлитам сомкнутся и только после этого нажимать на газ, — пишет Влад Герасименко в Facebook. — И отец мой об этом знает. Как видно на видео, на желтый он отпустил тормоз и только на ЗЕЛЕНЫЙ начал ускорятся!!! Стоп линию Тесла проехала на ЗЕЛЕНЫЙ свет! Во время этого уже пошли пешеходы справа и кто знает, если бы на пути Ренджа не оказалась Тесла, сколько бы тогда он сбил людей? Я лично стоял у светофора и считал секунды, когда, где и как загорается красный и зеленый, так вот, когда с Льва Толстого загорается красный, на Саксаганского еще 6 секунд не загорается желтый. То есть, скорее всего, он летел по Льва Толстого по встречке, обьезжая пробку, увидел, что все стоят, поехал дальше и в этот момент на Саксаганского загорается зеленый».

Также Влад Герасименко пишет, со слов очевидцев, что «водитель Ренджа вышел, походил возле окровавленных тел, зашел в отделение почты, посидел там, после чего залез в скорую». «После этого приехала „своя“ скорая и его увезли на Запорожца 20 к наркологу. Перед отправкой к наркологу драгер зафиксировал 0,08 промилле алкоголя. После капельницы в скорой у нарколога уже было все в норме», — пишет Влад.

Он также прилагает фото водителя, на котором видно взрослого мужчину.

Во время обыска авто было найдено разрешение на оружие. На чье имя, не уточняется.

Второй пострадавшей оказалась водитель Dodge Мария Чарочкина. После встречи с Tesla Range Rover буквально протаранил ее автомобиль. От удара он отлетел на несколько десятков метров под горку, а затем неуправляемый скатился вниз, задев Honda. Чудом ни Мария, ни пассажир не пострадали. Они были пристегнуты, сработали подушки безопасности. А вот кроссовер вряд ли подлежит восстановлению.

«Мы с сотрудником, которого я подвозила, отъехали с парковочного места, двигались очень медленно в плотном потоке машин, — рассказывает Мария Чарочкина «ФАКТАМ». - Помню, я настойчиво попросила коллегу пристегнуть ремень безопасности. Он убирает руку с замка, что-то говорит в этот момент, и я вижу, как мне на встречу на скорости несется джип. На узкой дороге деваться было некуда: справа — металлический забор, слева — поток машин, остановившихся на светофоре. Секунда — и очень сильный удар. Сработали подушки безопасности, я ничего не вижу, в салоне авто будто пыль стоит, мы летим назад, потом катимся вперед. Я пыталась тормозить, но машина была неуправляемой. Останавливаемся от нового удара, уже об Honda, которую спереди ударил джип. В этот момент я думала: «слава Богу, что коллега успел застегнуть ремень безопасности». Иначе от силы удара он мог вылететь через лобовое стекло. А так мы отделались легким испугом. Помощь медиков не понадобилась.

Первым делом выбрались из салона, поскольку боялась, что машина может загореться. К счастью, этого не произошло.

Я увидела Range Rover, возле которого стояли какие-то молодые люди. Подходили свидетели, останавливались другие машины. Очень быстро приехали скорые, затем полиция.

Сказать точно, кто был за рулем джипа, сложно. На водительском сидении на тот момент, когда я вышла, никого не было. На бровке, возле водительской двери сидел молодой мужчина лет 30−35. Его голова была прикрыта полотенцем. Мне удалось его рассмотреть и сфотографировать. Глаза его были стеклянными, зрачки настолько расширены, что не видно радужной оболочки, лицо — бледно-синюшного цвета. Казалось, что он просто ничего перед собой не видит.

Также к джипу подходили какие-то мужчины и перекладывали из него вещи в другое авто. Что там было — теперь никто не узнает.



— Правда, что водитель пытался скрыться?



— Я этого не видела. Но через минут 15−20 после ДТП появился другой мужчина, в возрасте примерно 50 лет, который назвался водителем. Его положили в карету скорой помощи, поставили капельницу. Потом приехал личный врач этого мужчины и сказал, что ему очень плохо, он в стрессе и ему нужно поправить здоровье в санатории. В итоге, назвавшегося водителем увезли в частную клинику.

На сегодняшний день участники ДТП дали показания на месте. По словам полиции, они устанавливают личность водителя. Ночью нас, пострадавших водителей, отвезли на экспертизу, где мы прошли освидетельствование на алкоголь и наркотики. Ничего ни у кого не выявили. Все были трезвыми и адекватными. Проходил ли такой тест водитель джипа — вопрос открыт. Личность же не установлена. Почему-то всех водителей-участников ДТП установили на месте, поскольку у всех были документы, а личность водителя джипа на месте установить не смогли. Так мне сказал полицейский.

У нас есть опасения, что это дело могут перекрутить, замять, сделать виновными кого угодно. Ведь машина виновника зарегистрирована в Одесской области, принадлежит директору хлебзавода 1961 года рождения. По возрасту и по внешнему виду он никак не напоминает тех молодых людей, которых я увидела возле машины сразу после аварии. Авто не застраховано.



Пообщавшись с другими пострадавшими, мы нашли видео, на котором этот Range Rover неоднократно нарушал правила движения, вел себя по-хамски на дороге. Говорят, за рулем был высокий полицейский чиновник", — уточняет собеседник «ФАКТОВ».

Пока данных о состоянии водителя Range Rover на момент аварии, а также информации, кто же был за рулем на самом деле, нет. Ведется следствие, которое установит виновных. «ФАКТЫ» следят за развитием событий.

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