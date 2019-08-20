Происшествия

Родители отказались от вакцинации: во Львове 7-летний школьник попал в реанимацию со столбняком

Во Львовской городской клинической больнице спасают жизнь семилетнему львовянину, у которого диагностировали столбняк. Как сообщил в комментарии изданию ZAXID.NET заместитель главного врача больницы Федора Осыма, ребенок не был привит от столбняка. Напомним, в Минздраве и Министерстве образования разъяснили, что действующий Национальный календарь вакцинации предусматривает наличие у ребенка до 6 лет обязательных прививок, в т. ч. против столбняка.

Страшный диагноз был поставлен, две недели назад, когда мальчик упал с велосипеда и поранил колени.

Сразу же после экстренной госпитализации мальчика перевели в областную клиническую больницу «Охматдет» и поместили в реанимацию.

Ранее в реанимацию в эту же больницу со столбняком угодила жительница Яворивского района 1931 года рождения. Медики назвали это первым случаем столбняка у взрослых за последние 10 лет.

Напомним, 29 июля в Украине стартовала кампания «Вакцинированы — значит защищены». В рамках этой инициативы каждый взрослый может бесплатно привиться от дифтерии и столбняка.

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