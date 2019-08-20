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Стиль жизни

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака

0:07 21 августа 2019 127
Гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Среда, 21 августа, — отличный день для небольших покупок и романтических встреч. А вот общение с детьми не порадует — возникнут трудности.

«Факты» предлагают вам гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака. Прогнозы астрологов помогут вам подготовится и избежать неприятностей.

Овен

Представителям этого знака звезды советуют встретиться с друзьями, позвонить родственникам и договориться о совместных выходных.

На работе вас ждет сюрприз, о котором даже не мечтали.

Осторожно со спортом, берегите суставы.

Телец

Тельцам следует успокоиться и перестать все контролировать.

Звезды советуют сосредоточиться на семье.

Также рекомендуется начать ходить в бассейн и практиковать вечерние прогулки с любимым человеком.

Близнецы

Удачный день, если вы запланировали говорить с начальством о зарплате и карьерном росте.

Вечером ждет приятный звонок.

Помните о диете, не следует употреблять алкоголь.

Рак

Вам придется решать семейные конфликты друзей, а это всегда сложно.

Пересмотрите свой гардероб, он давно мечтает, чтобы его обновили.

Слабое место — горло, берегите его.

Лев

Проблемы в личной жизни отвлекут от работы, но вы сумеете совладать с собой.

Не переутомляйтесь, возможны проблемы с сосудами.

Вечер проведите с книгой на диване.

Дева

Вам могут предложить новую работу, не спешите принимать решение.

Вечером пригласите на кофе человека, который вам нравится.

Берегитесь вирусов.

Весы

Потерпите еще немного, скоро и на вашей улице будет праздник.

Звезды советуют заняться уборкой, а вечером рано лечь спать.

Скорпион

Остерегайтесь завистников, не рассказывайте никому о своих планах.

На работе вес будет отлично, дома ждет небольшой сюрприз.

Стрелец

Постарайтесь не переохлаждаться, а еще лучше — возьмите отгул и проведите этот день дома.

Вечером сходите в кино.

Козерог

Вам пора в отпуск, поэтому самое время поговорить об этом с начальством.

Вечером ждет встреча с другом, который расскажет интересные вещи.

Водолей

К вам в гости собираются родственники, которых вы давно не видели.

На работе старайтесь избегать конфликтов и интриг.

Рыбы

Если вы хотите сделать доброе дело, то не стоит одалживать деньги.

Дома лучше заняться созданием уюта, а также — заготовками на зиму.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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