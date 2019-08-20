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Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака
Среда, 21 августа, — отличный день для небольших покупок и романтических встреч. А вот общение с детьми не порадует — возникнут трудности.
«Факты» предлагают вам гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака. Прогнозы астрологов помогут вам подготовится и избежать неприятностей.
Овен
Представителям этого знака звезды советуют встретиться с друзьями, позвонить родственникам и договориться о совместных выходных.
На работе вас ждет сюрприз, о котором даже не мечтали.
Осторожно со спортом, берегите суставы.
Телец
Тельцам следует успокоиться и перестать все контролировать.
Звезды советуют сосредоточиться на семье.
Также рекомендуется начать ходить в бассейн и практиковать вечерние прогулки с любимым человеком.
Близнецы
Удачный день, если вы запланировали говорить с начальством о зарплате и карьерном росте.
Вечером ждет приятный звонок.
Помните о диете, не следует употреблять алкоголь.
Рак
Вам придется решать семейные конфликты друзей, а это всегда сложно.
Пересмотрите свой гардероб, он давно мечтает, чтобы его обновили.
Слабое место — горло, берегите его.
Лев
Проблемы в личной жизни отвлекут от работы, но вы сумеете совладать с собой.
Не переутомляйтесь, возможны проблемы с сосудами.
Вечер проведите с книгой на диване.
Дева
Вам могут предложить новую работу, не спешите принимать решение.
Вечером пригласите на кофе человека, который вам нравится.
Берегитесь вирусов.
Весы
Потерпите еще немного, скоро и на вашей улице будет праздник.
Звезды советуют заняться уборкой, а вечером рано лечь спать.
Скорпион
Остерегайтесь завистников, не рассказывайте никому о своих планах.
На работе вес будет отлично, дома ждет небольшой сюрприз.
Стрелец
Постарайтесь не переохлаждаться, а еще лучше — возьмите отгул и проведите этот день дома.
Вечером сходите в кино.
Козерог
Вам пора в отпуск, поэтому самое время поговорить об этом с начальством.
Вечером ждет встреча с другом, который расскажет интересные вещи.
Водолей
К вам в гости собираются родственники, которых вы давно не видели.
На работе старайтесь избегать конфликтов и интриг.
Рыбы
Если вы хотите сделать доброе дело, то не стоит одалживать деньги.
Дома лучше заняться созданием уюта, а также — заготовками на зиму.
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.
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