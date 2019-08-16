Стиль жизни

Козерогов ожидают козни от конкурентов, а Овнов — от противоположного пола: гороскоп на неделю

ОВЕН. В настоящее время вы пребываете на пике популярности, поэтому можете браться за любое дело. Неожиданное покровительство влиятельных людей позволит преуспеть в профессиональной сфере. Опасайтесь зловредных козней со стороны представителей противоположного пола.

ТЕЛЕЦ. Можете радоваться, ведь минимальные усилия обеспечат вам максимальный результат. Прекрасный период наступает для тех, кто решил объявить войну вредным привычкам. Начинайте новые дела, но помните, что полагаться нужно только на себя.

БЛИЗНЕЦЫ. Вера в успех и собственные силы поможет добиться желаемого в ближайшем будущем. Продемонстрировав свой профессионализм, в очередной раз докажете, что вы классный специалист и замену вам найти не так-то просто.

РАК. Выбрав правильную стратегию, вполне можете рассчитывать на успех в серьезном деле. Большое внимание следует уделить поиску необходимой в работе информации, ведь без этого дальнейшее продвижение вперед практически невозможно.

ЛЕВ. Для перемен наступает наиболее благоприятный период, поэтому не стоит медлить с воплощением в жизнь задуманного. Самое время заняться поиском дополнительного заработка. Поддержку для своих начинаний ищите среди близких людей.

ДЕВА. Груз ответственности за общее дело уже начал давить на вас. Подумайте, может, пора избавиться от этого и заняться непосредственно своими вопросами. Желательно не попадаться лишний раз на глаза руководству, поскольку оно настроено по отношению к вам предвзято.

ВЕСЫ. Имеете все шансы для того чтобы зарекомендовать себя на службе с наилучшей стороны. Придерживайтесь своих убеждений, но не вступайте в споры дискуссии. Самое время взяться за повышение собственного образовательного уровня. Удача сейчас на вашей стороне.

СКОРПИОН. Повод задуматься о смысле жизни появляется периодически у каждого человека, и вы — не исключение. Вполне можете рассчитывать на заманчивое предложение, благодаря которому сумеете улучшить свое материальное положение.

СТРЕЛЕЦ. События развиваются достаточно быстро и вам необходимо приложить усилия, чтобы поспеть за ними. Заручитесь поддержкой коллег и руководства. Не пытайтесь в одиночку решать сложные вопросы. Семья требует вашего внимания.

КОЗЕРОГ. Прежде чем принять окончательное решение, необходимо продумать все детали до мельчайших подробностей, чтобы избежать досадной ошибки. Будьте готовы к тому, что конкуренты попытаются поломать ваши далеко идущие планы.

ВОДОЛЕЙ. Отстаивая свои права, наберитесь терпения и мудрости. Постарайтесь посмотреть на себя со стороны -- это поможет избежать досадных недоразумений. Желательно подготовить сейчас фундамент для будущих проектов.

РЫБЫ. Для применения ваших творческих идей наступает хорошее время, но необходимо понимать, что во всех подобных делах требуется независимость, а это не всегда выполнимо. Избегайте несговорчивости и излишней требовательности к окружающим.

Ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дала прогноз на август, отметив, что не лишним будет соблюдать осторожность везде и во всем. Она также назвала благоприятные и опасные даты месяца.

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