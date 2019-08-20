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Мир

На историю с ядерным взрывом в Северодвинске отреагировали меткой карикатурой с Путиным

22:55 20 августа 2019 145
Путин в «ядерных» очках
Инф. «ФАКТОВ»

Известный украинский карикатурист Андрей Петренко метко проиллюстрировал причастность президента России Владимира Путина к радиационному заражению севера России.

«Солнечному миру — нет, нет, нет… Ядерному взрыву — да, да, да…», — подписал автор свой рисунок.

В комментариях пользователи вспомнили недавние обещания Путина отправить всех россиян в рай, тогда как потенциальные противники РФ, по его словам, должны «просто сдохнуть».

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Напомним, что после взрыва российской ракеты под Северодвинском радиоактивное облако несколько дней находилось над территорией Украины. В период с 15 по 18 августа оно накрывало большую часть юго-восточных регионов нашей страны, оккупированного Крыма, а также часть центральных регионов.

Ранее украинский карикатурист метко отреагировал на крушение самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье.

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