Мир

Радиационный фон в норме? В сети показали видео последствий для экологии взрыва под Архангельском

После того, как Росгидромет сообщил о повышении уровня радиации в 4−16 раз после взрыва на полигоне под Северодвинском (Архангельская область России), в сеть попало видео природы в районе места ЧП с характерными для радиоактивного воздействия признаками.

Видео от пожелавшего сохранить инкогнито человека опубликовал Newsader. По словам автора материала, съемка была сделана через три дня после происшествия и велась она побережье Белого моря.

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Автор видео утверждает, что в радиусе 300 километров сгорели деревья. В то же время издание утверждает, что пока что проверяет переданную информацию и «не имеет объективного подтверждения того, что речь идет об экологическом бедствии, связанном с радиоактивными осадками». Тем временем российский президент Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Маркроном заявил, что с радиационным фоном «все в норме».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после взрыва российской ракеты под Северодвинском радиоактивной облако несколько дней находилось над территорией Украины, в частности, над Приазовьем. Облако летало над Украиной с 15 по 18 августа: над большей частью юго-восточных регионов, оккупированном Крымом, а также частью центральных районов страны.

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