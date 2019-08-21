«Похищение» матери и дочери под Киевом оказалось двойным убийством: шокирующие детали трагедии

Происшествия

Правоохранители раскрыли убийство двух женщины, которые пропали два дня назад под Киевом. При этом подозреваемые в убийстве задержаны, напивала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

«Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и следователями ГУ ЧП в Киевской области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин», — указывается в посте.

По информации ГПУ, организатором оказался бывший муж Надежды Головач. Жизнь двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов.

Правоохранителям удалось выяснить, что бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимых за умышленное убийство.

Все причастные к резонансному преступлению только задержаны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 августа около 8 вечера 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота в направлении столицы и уже через полчаса они перестали выходить на связь. Позже под Киевом был найден автомобиль, на котором женщины отправились в столицу.

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