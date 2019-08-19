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Машину пропавших матери и дочери под Киевом нашли в поле: фото с места событий
Полицейские нашли автомобиль, на котором уехали 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Известно, что они выехали на автомобиле Тойота, из Броваров в направлении столицы и исчезли.
«Автомобиль „#Toyota Rav4“, госномер АИ 2662 ЭЭ, разыскали работники полиции Киевщины на территории Броварского района. В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин», — говорится в сообщении полиции.
При осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы. Розыскные мероприятия по установлению местонахождения Юлии Зайковской и Надежды Головач продолжаются.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве полиция разыскивает также пропавшего подростка — Дениса Черноуса 2006 года рождения.
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