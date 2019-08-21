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Нео и Тринити возвращаются: в США перезапустят культовую «Матрицу» с Киану Ривзом

4:53 21 августа 2019 22
Матрица
Инф. «ФАКТОВ»

Кинокомпания Warner Brothers займется производством четвертой части «Матрицы». Об этом порталу Variety рассказал председатель кинокомпании Тоби Эммерих, пишет «Лента.ру».

В главных ролях вновь сыграют Киану Ривз (Нео) и Керри-Энн Мосс (Тринити), кресло режиссера займет Лана Вачовски. Она также создала сценарий фильма, в этом ей помогали писатель Александр Хемон и автор «Облачного атласа» Дэвид Митчелл.

Детали сюжета не раскрываются. Также неизвестно, как будет выглядеть Морфеус, первоначально сыгранный Лоуренсом Фишберном. По утверждению источников издания, роль может быть переделана для более молодого актера.

Съемки начнутся не раньше начала 2020 года.

В марте стало известно, что до того, как Киану Ривза утвердили играть Нео, на эту роль рассматривали Сандру Буллок. Как отметил продюсер Лоренцо Ди Бонавентура, она была одним из главных кандидатов. Кроме того, на участие в картине претендовали такие актеры, как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Уилл Смит.

Напомним, что «Матрица» вышла на экраны 20 лет назад — в 1999 году. В 2003 году вышло два продолжения: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале лета фанаты Киану Ривза пришли в ужас от слухов о его возможном романе с Анджелиной Джоли.

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