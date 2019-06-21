Фанаты Киану Ривза пришли в ужас от слухов о его возможном романе с Анджелиной Джоли (фото)

Шоу-бизнес

Американские СМИ не теряют надежды устроить судьбу одинокого Киану Ривза и трижды разведенной Анджелины Джоли. Слухи об их романе, впервые появившиеся еще осенью прошлого года, вспыхнули с новой силой. По сообщениям прессы, Джоли твердо намерена заполучить Ривза, и уже позвала его на свидание. Она также настаивает на том, чтобы его пригласили сниматься в фильме «Вечные», одну из ролей в котором будет играть она сама. Анджелина якобы надеется во время съемок сойтись с Киану поближе.

Фанаты 54-летнего Ривза, который еще ни разу не был официально женат, пришли в ужас при мысли о его возможных романтических отношениях с Джоли. Поклонники и поклонницы актера писали в соцсетях, что они не выносят Анджелину и потеряли к ней всякой уважение после того, как она начала встречаться с женатым Брэдом Питтом и увела его из семьи. И что «джентльмен Киану», который «ко всем относится с уважением», слишком хорош для такой, как она. «У меня мороз идет по коже, когда я думаю о том, что они могут быть вместе», — написал один из них.

Слухи достигли такого масштаба, что пресс-секретарь Ривза был вынужден официально вмешаться и пояснить, что это ложная информация. Фанаты тут же вздохнули с облегчением. «Разве это не странно, что я счастлива от того, что это неправда? Я не знаю этих людей лично, но обожаю Киану с детства. Она его не заслуживает», «Слава Богу, Ривз избежал этой болячки», — разразились фанаты восторженными постами.

Киану в прошлом довелось пережить ряд трагедий. В декабре 1999 года у него и его подруги, актрисы Дженнифер Сайм, родилась мертворожденная дочь Ава Арчер Ривз. После этого пара рассталась. А сама Сайм погибла в автокатастрофе в апреле 2001 года. У актера возникли трудности в налаживании контактов с людьми. «Иногда кажется, что он не доверяет себе и считает, что не способен на отношения с кем-либо», — заявил один из его друзей изданию People.

Актер часто появляется на улицах полном одиночестве. Его можно увидеть сидящим на скамейке в парке, пьющим кофе на бетонном бордюре или читающим газету в метро. В 2010 году фотография грустного Ривза, поедающего сэндвич, привела даже к появлению интернет-мема «Грустный Киану».

Ранее «ФАКТЫ» писали — Брэд Питт потребовал от Анджелины Джоли немедленно подписать все бумаги для развода или выплатить штраф.

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