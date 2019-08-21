Мир

Это была не шутка: Трамп отказался от встречи с премьером Дании из-за нежелания продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен за того, что она не желает обсуждать продажу Гренландии США. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Исходя из комментариев премьер-министра Метте Фредериксен, которая сказала, что не заинтересована обсуждать приобретение Гренландии, я переношу нашу встречу, которая должна была состояться через несколько недель, на другой раз», — написал Трамп.

Вместе с тем, он также отметил, что Дания «очень особенная страна с невероятными людьми».

«Своей откровенностью, премьер смогла сохранить много затрат и усилий как Соединенным Штатам, так и Дании. Спасибо ей за это и ожидаю на переназначение встречи в будущем!» — добавил американский президент.

Встреча президента США и премьер-министра Дании была запланирована в рамках визита Дональда Трампа в Данию, который планировался 2−3 сентября.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент США проявлял заинтересованность в покупке Гренландии, которая является частью Дании. Трамп неоднократно спрашивал советников, что для этого нужно, и с интересом слушал дискуссии относительно геополитического значения крупнейшего в мире острова, а также его ресурсов.

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