Происшествия

Из квартры в Днепре вывезли несколько КамАЗов мусора (фото)

В сети показали фото квартиры в Днепре, которую жительница полностью захламила мусором. Фото опубликовал один из пользователей Facebook.

«Наконец-то мусор с нашей помойки на 2 этаже Гладкова 19 вывозят! 4 камаза и будет ещё) Фото не для слабонервных…» — написал он.

На фото видно, что квартира сильно захламлена мусором. В сети активно обсуждают данный случай.

«Бедные соседи, мне их искренне жалко», — написал один из пользователей.

«А в шкафу даже книги есть… Когда-то это был нормальный человек», — добавил второй.

«Это ужасно. Это психически больные люди с синдромом, плюшкина, они безобидны. Но страдают соседи», — считает третий.

Как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай произошел в 2013 году в Донецке. Тогда два дня понадобилось работникам местной управляющей компании (жэка), чтобы вывезти весь хлам из трехкомнатной квартиры, который накопили проживающие там пенсионер и его сожительница.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter