- 08:48 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 08:46 Девушка без комплексов, которая делает сексуальные селфи в вагоне метро, случайно стала звездой соцсетей
- 08:43 Тина Кароль показала необычный портрет с сыном
- 08:42 Из квартры в Днепре вывезли несколько КамАЗов мусора
- 08:41 У жертвы не было лица: в Харькове подросток жестоко убил девушку и закопал тело
- 08:01 Уже никто никуда не летит: в Ryanair объявили о забастовке пилотов
- 07:54 Где смотреть онлайн «Эспаньол» — «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:53 Меган Маркл наняла для Арчи первую в истории королевской семьи темнокожую няню
- 07:45 Умирала тяжело: близкие рассказали о последних днях актрисы Назаровой
- 07:42 Это была не шутка: Трамп отказался от встречи с премьером Дании из-за нежелания продать Гренландию
- 07:38 Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака
- 07:30 Лунный календарь: когда лечить зубы и заниматься сексом
Из квартры в Днепре вывезли несколько КамАЗов мусора (фото)
В сети показали фото квартиры в Днепре, которую жительница полностью захламила мусором. Фото опубликовал один из пользователей Facebook.
«Наконец-то мусор с нашей помойки на 2 этаже Гладкова 19 вывозят! 4 камаза и будет ещё) Фото не для слабонервных…» — написал он.
На фото видно, что квартира сильно захламлена мусором. В сети активно обсуждают данный случай.
«Бедные соседи, мне их искренне жалко», — написал один из пользователей.
«А в шкафу даже книги есть… Когда-то это был нормальный человек», — добавил второй.
«Это ужасно. Это психически больные люди с синдромом, плюшкина, они безобидны. Но страдают соседи», — считает третий.
Как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай произошел в 2013 году в Донецке. Тогда два дня понадобилось работникам местной управляющей компании (жэка), чтобы вывезти весь хлам из трехкомнатной квартиры, который накопили проживающие там пенсионер и его сожительница.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!