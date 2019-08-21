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- 09:31 Знаменитый телеведущий Ларри Кинг разводится в восьмой раз
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Знаменитый телеведущий Ларри Кинг разводится в восьмой раз (фото)
Знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг (настоящее имя — Лоуренс Харви Зейгер), ведущий ток-шоу «Larry King Live» и «Larry King Now», разводится в восьмой раз. Как сообщает Page Six, 85-летний Ларри расстается со своей 59-летней женой Шон Кинг (в девичестве Саутвик). Их брак продлился 22 года. У супругов есть двое сыновей — 20-летний Чанс и 19-летний Кэннон.
В качестве причины в документах указана стандартная формулировка — «непримиримые противоречия». Друзья пары говорят, что не удивлены таким поворотом событий, так как мистер и миссис Кинг уже давно не ладили друг с другом. В 2010 году они уже подавали на развод (на фоне слухов о супружеской измене Шон), но впоследствии передумали.
Ларри был женат восемь раз — в том числе дважды на одной и той же женщине. У него имеется пятеро детей, девять внуков и четыре правнука.
Первый раз Кинг женился в возрасте 19 лет на своей школьной подруге Фреде Миллер. Их брак продлился недолго и был аннулирован по требованию родителей. Второй женой телеведущего стала Аннетт Кэй, которая в 1961 году родила ему сына Ларри-младшего. В этом же году Кинг пошел под венец в третий раз — с моделью Playboy Алин Акинс. Он официально усыновил ее ребенка Энди в 1962 году, а годом позже супруги развелись. В 1963 году четвертой супругой Ларри становится Мэри Фрэнсис Стуфин. После развода с ней Ларри снова женится на Акинс, которая в 1969 году рожает ему дочь Чайю. В 1972 году пара разводится во второй раз. В 1976 году Кинг вступает в брак с учительницей математике Шэрон Лепор. И разводится с нею в 1983 году. В августе 1989 года Ларри встретился с бизнес-леди Джули Александер и сделал ей предложение на первом же свидании. Они сыграли свадьбу в октябре 1989 года. Год спустя они расстались, а в 1992 году официально оформили развод. Потом последовала краткая помолвка с актрисой Дианной Лунд, но до венчания дела не дошло. А на певице, актрисе и телеведущей Шон Ларри женился в 1997 году.
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