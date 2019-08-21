Пожар в «Токио Стар»: владелец отеля сделал неожиданное заявление

Происшествия

Владелец отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли девять человек, бизнесмен Вадим Черный сделал неожиданное заявление. В частности, после оглашения решения о взятии его под стражу в Киевском районном суде Одессы Черный сказал журналистам, что считает свой арест политическим заказом. «Надо понимать, что это политический заказ. И судья его выполнял», — отметил подозреваемый.

Черный утверждает, что противопожарная система в гостинице была в рабочем состоянии, а персонал «Токио Стар» выполнял свои обязанности: выводил из горящего здания людей.

По словам защитника бизнесмена, адвокаты уже подготовили апелляцию, которая в ближайшее время будет передана в суд соответствующей инстанции.

«Мы считаем, что наш клиент предпринял максимальные меры для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность в этих помещениях», — добавил юрист.

Как стало известно «ФАКТАМ», сейчас в двух больницах города остаются семь пострадавших, из которых двое — в реанимации. Также стало известно, что из девяти погибших опознаны восемь: двое из города Балта Одесской области (юноша 2002 г. р. и девушка 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина 1995 г. р. и женщина 1996 г. р.), 58-летний житель Днепропетровской области, 73-летняя гражданка Австралии, а также жители Сум — 10-летняя девочка и ее мама.

Напомним, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 — госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из пострадавших — жительница Херсонской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших — отравление продуктами горения.

Правоохранители задержали владельца гостиницы «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного, которого на 60 суток поместили в СИЗО без права внесения залога.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что было снято видео, как происходила эвакуация постояльцев из горевшей гостиницы. Пожар случился ночью, когда большинство людей спали. После объявления тревоги люди выбегали из гостиницы полуодетыми.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter