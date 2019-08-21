Клуб потребителей

В Киеве до 25 августа на продуктовых ярмарках можно купить школьные товары (адреса)

В Киеве сезонные продуктовые ярмарки проходят в будние дни по привычным точкам — без перемены адресов, а в выходные выездная торговля организовывается на разных локациях. До 25 августа торговать продуктами будут не во всех районах. На ярмарках представят продукцию мелкие агрохозяйства, предприниматели, представители перерабатывающих предприятий, фермеров. Обычно ярмарки открыты до 16:00—17:00 .

Кроме того, накануне нового учебного года как на непродовольственных, так и на продуктовых ярмарках до 10 сентября будут продавать школьные товары.

21 августа (среда) ярмарки проходят:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

22 августа (четверг) распродажи устраивают:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

23 августа (пятница) выездную торговлю подготовили:

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;

в Деснянском районе — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и М. Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2- 4, Деревлянской, 16−20.

24 августа (суббота) сельхозярмарки запланированы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), С. Лифаря (между улицей Бальзака и проспектом Маяковского);

в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

25 августа (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с начала года существенно подорожало большинство продуктов из так называемого социального списка, в том числе картошка,

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