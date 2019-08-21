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- 12:05 В Житомире ребенок попал под поезд, пытаясь спасти собаку
В Житомире ребенок попал под поезд, пытаясь спасти собаку
Во вторник, 20 августа, в Житомире пострадала 12-летняя девочка, которая выбежала на железнодорожные пути за своей собакой. Ранее у станции Косари (Черкасская область) поезд сбил шестилетнего мальчика, переходившего пути в неположенном месте.
Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, ЧП произошло около 7:45 в районе Станишивской больницы.
Девочка и ее приятель-ровесник выгуливали собаку. Внезапно пес выбежал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Школьница бросилась на помощь животному и получила травмы, с которыми попала в реанимационное отделение детской больницы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на станции Клавдиево под Киевом пассажирский поезд сбил 17-летнего парня, который переходил железнодорожные пути в наушниках и не услышал приближения состава.
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