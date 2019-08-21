Спорт

Месси в два раза круче, чем Роналду: доказано учеными

Бальзам на душу ценителям таланта Лионеля Месси. Бельгийские ученые из Левенского католического университета провели исследование, в котором определили превосходство нападающего «Барселоны» над лидером «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщает Sporza, в исследовании ученым помогала голландская компания по сбору данных SciSports, обработавшие данные за период с 2013 по 2018 год. Все действия футболистов на поле, как атакующие, так и оборонительные, оценивались по формуле VAEP.

В результате исследования средний балл VAEP за поединок у аргентинца составил 1,21, у португальца — 0,61.

Один из участников исследования Том Декроос отметил, что до сезона-2015/16 Месси, чей мяч-красавец в ворота «Бетиса», кстати, претендует на гол года по версии ФИФА, и Роналду имели практически равные показатели, но за последние четыре года форвард сборной Аргентины значительно прибавил.

Кстати, Криштиану Роналду в 1096 официальных и неофициальных поединках за клубы и сборные Португалии забил 753 мяча, а Лионель Месси в 948 встречах нанес 756 точных ударов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Криштиану Роналду был шокирован, увидев, где его знаменитый отец жил и тренировался в детстве.

Фото Getty Images

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