Общество и люди

Во Львове появился «веселый автобус», в котором могут помыться бездомные (фото)

Во Львове у бездомных появилась возможность помыться и получить чистую одежду. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, который и выступил с инициативой помыть львовских бомжей, сказав, что «их внешний вид отпугивает и беспокоит».

«В городе запустили „веселый автобус“ для людей, которые живут на улице и не имеют возможности получить санитарно-гигиенические услуги. Идем мыться! — сообщил Андрей Садовый на своей странице в Facebook. — Помыться, постирать одежду, поменять ее на лучшую. Идея „веселого автобуса“ — сделать что-то доброе другому человеку. Дать ему возможность помыться».

Похожая акция одновременно проходила в «Доме милосердия».

Тут бездомные смогли не только помыться, но и получить чистую одежду, продуктовый набор, подстричься, проконсультироваться у юриста, психолога и социального работника, пройти первичный медицинский осмотр, сообщает Львовский горсовет.

— Бездомные будут систематически получать такие услуги. Город имеет возможность их предоставлять, — заверила заместитель мэра Львова по гуманитарным вопросам Галина Слична.

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