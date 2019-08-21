Происшествия

В Днепре водитель протащил полицейского за машиной и сбежал (видео)

В Днепре задержали водителя, который протащил за машиной полицейского, державшегося за дверцу автомобиля. Недавно аналогичное ЧП произошло в Житомире.

Как сообщают в полиции Днепропетровской области, правоохранители ночью остановили водителя автомобиля «JAGUAR S-TYPE» за нарушение правил дорожного движения.

Во время общения с правоохранителем водитель-нарушитель внезапно нажал на педаль газа, протянув за машиной полицейского, который в результате ЧП получил многочисленные ушибы. Водитель с места происшествия сбежал.

В ходе оперативного плана «Перехват» 37-летний водитель был задержан. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) — до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве под стражу без права выйти под залог суд отправил семерых участников нападения на сотрудника отдела криминальной полиции Оболонского райуправления. Его сильно избили в ночь с 24 на 25 июля этого года, когда правоохранитель пытался утихомирить конфликтующие компании.

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