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Происшествия

Семерых участников нападения на полицейского в Киеве арестовали без права залога

11:57 30 июля 2019 286
Избитый сотрудник полиции Киева
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве суд отправил под стражу без права выйти под залог семерых участников нападения на сотрудника отдела криминальной полиции Оболонского райуправления.

Как сообщают в полиции Киева, злоумышленникам сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и разбойном нападении. В отделе коммуникации столичной полиции напомнили, что ЧП произошло в ночь с 24 на 25 июля в Оболонском районе столицы.

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Тогда правоохранитель стал свидетелем конфликта и попытался разнять агрессивных молодых людей, однако спорщики вместе напали на полицейского. Он несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета, но вскоре потерял сознание от удара бутылкой по голове.

Нападавшие ограбили полицейского и скрылись. На данном этапе полиция проводят необходимые мероприятия для установления других участников драки. Пострадавший полицейский находится на лечении.

Эксклюзивный материал «Добивали ногами: выяснились детали зверского избиения полицейского в Киеве» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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