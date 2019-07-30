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Семерых участников нападения на полицейского в Киеве арестовали без права залога
В Киеве суд отправил под стражу без права выйти под залог семерых участников нападения на сотрудника отдела криминальной полиции Оболонского райуправления.
Как сообщают в полиции Киева, злоумышленникам сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и разбойном нападении. В отделе коммуникации столичной полиции напомнили, что ЧП произошло в ночь с 24 на 25 июля в Оболонском районе столицы.
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Тогда правоохранитель стал свидетелем конфликта и попытался разнять агрессивных молодых людей, однако спорщики вместе напали на полицейского. Он несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета, но вскоре потерял сознание от удара бутылкой по голове.
Нападавшие ограбили полицейского и скрылись. На данном этапе полиция проводят необходимые мероприятия для установления других участников драки. Пострадавший полицейский находится на лечении.
Эксклюзивный материал «Добивали ногами: выяснились детали зверского избиения полицейского в Киеве» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.