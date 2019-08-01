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В Житомире водитель зажал руку полицейского стеклом и протащил его по дороге (видео)
В Житомире водитель Renault, заблокировав руку патрульного полицейского, протащил его несколько десятков метров за машиной. Ранее в Киеве суд отправил под стражу без права выйти под залог семерых участников нападения на сотрудника отдела криминальной полиции Оболонского райуправления.
Как сообщают в ГУНП в Житомирской области, ЧП произошло около полуночи 30 июля. Все началось с того, что патрульные остановили Renault, двигавшийся с включенной аварийкой. Водитель, имевший признаки алкогольного опьянения, отказался показать патрульным документы и внезапно поднял стекло в дверце, зажав руку одного из полицейский. После чего резко нажал на газ, протащив правоохранителя 35 метров за авто. Инспектор получил травмы — ушибы, ссадины и растяжение связок.
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Сейчас полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места происшествия. Ему грозит не только административная ответственность за нарушение ПДД, но и уголовная — по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Васильевке Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. На правоохранителей напали после того, как один из них сделал замечание молодому человеку, выбросившему на дорогу бутылку. У полицейских — тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.
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