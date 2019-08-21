Доллар по 25 гривен: что будет дальше

Деньги

С начала недели курсы доллара и евро остаются стабильными, снизившись всего на одну копейку. В среду, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,13 грн за доллар и 27,84 грн за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,09 грн, а продают — по 25,36 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,75 грн, продажи — 28,17 грн.

«Курс национальной валюты стабилен, и с утра в среду доллар торгуется на уровне 26,15 грн, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне известия о том, что глава Всемирного банка посетит Украину 22−23 августа и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Планируется, что они обсудят планы Украины по проведению экономических реформ, направленных на стимулирование роста и создание новых рабочих мест.

Вероятно, валютный рынок Украины вошел в стадию консолидации. В ближайшей перспективе гривня, скорее всего, продолжит движение в коридоре 25−25,2 грн за доллар".

Эксперты отмечают, что стабильность на валютном рынке наблюдались всю прошедшую неделю.

«На минувшей неделе, с прошлого вторника, в разных сегментах валютного рынка доллар к гривне изменился по-разному и при этом незначительно, диапазон изменений составил от — 0,3% до + 0,1%, — рассказал „ФАКТАМ“ старший аналитик компании „Альпари“ Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,16 грн до 25,18 грн (+ 0,1%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании „Укрдилинг“, изменились за это же время с 25,15−25,17 до 25,14−25,17 (- 0,04%-0%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,11−25,40 до 25,06−25,32 (- 0,2% - - 0,3%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 1,2% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.



Разнонаправленные и незначительные изменения курса в разных сегментах рынка, а также снижение разницы между покупкой и продажей на рынке наличной валюты свидетельствуют о временной стабилизации доллара вблизи текущих уровней. На ближайшую неделю мы ожидаем совсем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю примерно по 25,1 грн, а наличный доллар в банках — по 25,0−25,2 грн».

Стоит отметить, что на курс доллара и евро в Украине влияют не только внутренние факторы. В США, Европе и Китае сейчас идут сложные процессы, которые могут существенно отразиться на стоимости иностранной валюты в нашей стране.

«В начале недели на финансовых рынках мира ждали публикации протоколов Федеральной резервной системы США (ФРС) по прошедшему в конце июля заседанию регулятора, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле, по которым рынок хотел понять планы и намерения ФРС, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Но Дональд Трамп решил опередить события и написал в своем Twitter:

«Наша экономика очень сильна несмотря на то, что Джером Пауэлл и ФРС в упор этого не видят. Однако демократам нужна слабая экономика, чтобы использовать это на выборах 2020 года. Очень эгоистично! Наш доллар так силен, что наносит ущерб другим частям мира».

И тут же президент США призвал ФРС запустить программу по выкупу активов (QE). Так же Трамп выразил мнение, что в ближайшее время ФРС должна снизить ставку как минимум на 1%, что вместе с QE поможет и экономике США, и мировой экономике. В результате, несмотря на все негативные факторы, фондовые рынки мира получили сильный импульс для роста.

В Европе ситуация также идет к тому, что власти будут стимулировать экономику. В журнале Der Spiegel в прошлую пятницу появилась новость о том, что власти Германии готовы отказаться от сбалансированного бюджета и допускают возможность перехода к дефицитному бюджету в случае рецессии в Германии. Это очень важная новость, поскольку такой поворот событий будет означать, что Евросоюз откажется от так называемой политики «затягивания поясов», начавшейся в 2010 году, в период начала долгового кризиса в Европе.

Министр Финансов Германии уже озвучил, что власти могут выделить 50 млрд евро на поддержку экономики. В свою очередь Европейский цетробанк также подает сигналы о предстоящем смягчении своей политики. В понедельник глава Центрального банка Эстонии заявил, что инфляция в еврозоне очень низкая и европейский регулятор уже в сентябре может принять решение о дополнительных мерах стимулирования.

В добавление к этому уже во вторник утром Народный банк Китая снизил свои кредитные ставки. Базовая кредитная ставка сроком на один год была понижена до 4,25% с уровня 4,31%. Следом уменьшились и остальные кредитные ставки. Курс юаня на этой новости упал по отношению к доллару до отметки 7,06 юаня за доллар.

Валютная война и новый виток вливания денег в мировую экономику путем включения «печатных станков» становится реальностью. А это чревато тем, что все проблемы мировой экономики будут перекинуты на плечи денег, чья стоимость будет снижаться. Но такой сценарий развития событий повышает риск развития стагфляции в мировой экономике. Стагфляция — это спад в экономике вместе с ростом инфляции. А если учесть то, что мир сегодня погряз в долгах, размер которых исчисляется сотнями триллионов долларов, то не исключено и то, что в итоге через несколько лет игры с печатным станком могут привести к гиперинфляции", — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что с начала августа 2019 года в Украине стартовал переход к системе международных номеров банковских счетов IBAN, в результате которого изменятся реквизиты счетов всех украинцев. До 1 ноября 2019 года будет действовать переходный период. В течение этого времени финансовые учреждения должны будут привести все счета своих клиентов в соответствие с новыми стандартами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter