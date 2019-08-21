Лобановский вошел в топ-25 величайших тренеров в истории футбола

Спорт

Бывший наставник киевского «Динамо», а также сборных Советского Союза и Украины Валерий Лобановский, именем которого назван один из столичных проспектов, вошел в состав топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min.com.

Украинский специалист, выигравший с «бело-синими» 28 трофеев (двукратный триумфатор Кубка кубков и обладатель Суперкубка УЕФА, восьмикратный чемпион и шестикратный обладатель Кубка Советского Союза, трехкратный победитель Суперкубка СССР, пятикратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Кубка страны), расположился в рейтинге на 23-м месте — вслед за голландцем Луи ван Галом и перед венгром Белой Гуттманном.

Также в рейтинге есть еще один бывший тренер «Динамо» — Виктор Маслов, занявший 36-ю позицию (сразу за Рафаэлем Бенитесом и Зинедином Зиданом).

Топ-десятку рейтинга величайших тренеров истории футбола составили: шотландец сэр Алекс Фергюсон, завоевавший за карьеру 49 трофеев и перенесший в прошлом году инсульт, итальянец Арриго Сакки, голландец Ринус Михелс, испанец Хосеп Гвардиола, итальянец, Джованни Трапаттони, голландец Йохан Кройфф, австриец Эрнст Хаппель, аргентинец Эленио Эррера, португалец Жозе Моуриньо и англичанин Боб Пейсли.

Кстати, в первой двадцатке, кроме Гвардиолы и временно безработного Моуриньо, еще только два действующих тренера — итальянцы Марчелло Липпи (возглавляет сборную Китая, 11-е место) и Карло Анчелотти («Наполи», 13-е).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Франс Футбол» включил Лобановского в топ-10 клубных тренеров в истории футбола, что вызвало странную реакцию румынского специалиста Мирчи Луческу. Позже экс-наставнику «Шахтера» пришлось извиняться за свои слова.

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