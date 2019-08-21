- 13:37 В НБУ рассказали, как будут работать банки на День независимости
- 13:23 Скоростной межгалактический: в сети высмеяли с помпой запущенный поезд Донецк-Еленовка
- 13:08 Лобановский вошел в топ-25 величайших тренеров в истории футбола
- 13:06 Катастрофа на свадьбе: молодожены уронили на пол и разбили торт стоимостью 550 долларов
- 13:05 Доллар по 25 гривен: что будет дальше
- 13:02 В Днепре водитель протащил полицейского за машиной и сбежал
- 12:59 В Кировоградской области задержали находившегося в розыске сотрудника СБУ, который избил посетителя кафе
- 12:55 Во Львове появился «веселый автобус», в котором могут помыться бездомные
- 12:51 Софию Ротару заподозрили в романе с молодым артистом
- 12:41 Стало известно, сколько Гвоздик заработал за карьеру
- 12:34 "Укрзалізниця" снова оскандалилась: разозленные пассажиры угрожали остановить поезд Мариуполь — Львов
- 12:33 Россия вернула Украине осужденного члена "Правого сектора"
Лобановский вошел в топ-25 величайших тренеров в истории футбола
Бывший наставник киевского «Динамо», а также сборных Советского Союза и Украины Валерий Лобановский, именем которого назван один из столичных проспектов, вошел в состав топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min.com.
Украинский специалист, выигравший с «бело-синими» 28 трофеев (двукратный триумфатор Кубка кубков и обладатель Суперкубка УЕФА, восьмикратный чемпион и шестикратный обладатель Кубка Советского Союза, трехкратный победитель Суперкубка СССР, пятикратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Кубка страны), расположился в рейтинге на 23-м месте — вслед за голландцем Луи ван Галом и перед венгром Белой Гуттманном.
Также в рейтинге есть еще один бывший тренер «Динамо» — Виктор Маслов, занявший 36-ю позицию (сразу за Рафаэлем Бенитесом и Зинедином Зиданом).
Топ-десятку рейтинга величайших тренеров истории футбола составили: шотландец сэр Алекс Фергюсон, завоевавший за карьеру 49 трофеев и перенесший в прошлом году инсульт, итальянец Арриго Сакки, голландец Ринус Михелс, испанец Хосеп Гвардиола, итальянец, Джованни Трапаттони, голландец Йохан Кройфф, австриец Эрнст Хаппель, аргентинец Эленио Эррера, португалец Жозе Моуриньо и англичанин Боб Пейсли.
Кстати, в первой двадцатке, кроме Гвардиолы и временно безработного Моуриньо, еще только два действующих тренера — итальянцы Марчелло Липпи (возглавляет сборную Китая, 11-е место) и Карло Анчелотти («Наполи», 13-е).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Франс Футбол» включил Лобановского в топ-10 клубных тренеров в истории футбола, что вызвало странную реакцию румынского специалиста Мирчи Луческу. Позже экс-наставнику «Шахтера» пришлось извиняться за свои слова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.