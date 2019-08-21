Невеста Роналду засветилась в скандальной рекламе нижнего белья (фото, видео)

Спорт

Подруга знаменитого футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду снялась в рекламе нижнего белья популярного бренда.

В ролике Джорджина Родригес и еще четыре девушки танцуют в пустом помещении в нескольких комплектах белья. Подписчики звезды (на Instagram Джорджины подписаны 12,6 млн человек) отметили ее прекрасную физическую форму и подтянутую фигуру.

При этом сама реклама попала под шквал критики. Все дело в том, что создателей рекламного ролика обвинили в отсутствии в кадре моделей plus-size, а также в дискриминации по цвету кожи. Все экземпляры белья представлены в бежевом цвете, при этом он назван «телесным», хотя в съемках принимает участие темнокожая девушка.

Отметим, что, несмотря на рождение ребенка (напомним, у Криштиану и Родригес подрастает общая дочь Алана, появившаяся на свет в ноябре 2017-го), Джорджина действительно пребывает в отличной форме, что с радостью демонстрирует на своей странице в Instagram, делясь с подписчиками жаркими снимками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возлюбленная Криштиану Роналду дебютировала на телевидении, сыграв главную роль в анонсе итальянского парфюмерного бренда.

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