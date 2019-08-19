21 августа 2019

23 августа 1979 года в Нью-Йорке произошло событие, о котором сообщили едва ли не все известные мировые СМИ. Ведущий танцовщик московского Большого театра, гастроли которого с шумным успехом проходили в Соединенных Штатах, обратился к американским властям с просьбой о политическом убежище! Это была громкая международная сенсация. Ведь речь шла о самом Александре Годунове. О всемирно известном танцовщике, исполнявшем главные роли в таких знаменитых балетах, как «Анна Каренина», «Ромео и Джульетта», «Спартак», «Жизель», «Баядерка» и многих других.

Закончив Рижское хореографическое училище, в котором он подружился с Михаилом Барышниковым, впоследствии ставшим звездой первой величины мирового балета, Годунов был приглашён в ансамбль «Молодой балет» легендарным Игорем Моисеевым. А затем, замеченный самой Майей Плисецкой, молодой танцовщик перешёл в Большой театр, став партнером знаменитой балерины. Их первая же совместная работа — балет «Лебединое озеро» — сразу же сделала Годунова звездой Большого. Он стал партнером Плисецкой и в других балетах. На него свалилась слава в виде побед на международных конкурсах, в виде званий, премий, зрительского восторга.

Там же, в Большом театре, к нему пришла большая любовь — балерина Людмила Власова, которую он полюбил страстно и всей душой, вскоре стала его женой. Вот только начальство Годунову почему-то не доверяло, очевидно, боясь, что он повторит судьбу своего друга Барышникова, который в 1974 году не вернулся с гастролей в Торонто и стал успешно работать в Америке. Примерно в течение пяти лет Годунов был невыездным. И вот на первых же гастролях Большого театра, с которыми он с женой выехал в Нью-Йорк, Годунов заявил о своём желании не возвращаться в Советский Союз.

Самолёт, на котором советские власти пытались отправить в Москву Людмилу Власову, был задержан американцами, заподозрившими, что это делается против воли самой балерины. В международный конфликт пришлось вмешаться лидерам двух стран Леониду Брежневу и Джимми Картеру. Годунов до последней минуты надеялся, что жена останется с ним в Штатах. Но Людмила отказалась и вернулась в Москву.

В течение года Годунов безуспешно пытался добиться приезда жены в Нью-Йорк. Они стали известны всему миру как «Ромео и Джульетта холодной войны». Как у Ромео и Джульетты настоящих, у Годунова и Власовой все тоже закончилось печально. Она осталась в Москве, он начал свою новую жизнь в Америке.

Эта новая жизнь складывалась у него по-разному. Были и громкие успехи в балете и в кино. Он даже снялся в таких кассовых картинах, как «Свидетель» с Г. Фордом в главной роли, а также в фильмах «Крепкий орешек», «Зона», «Музей восковых фигур 2». Но больше было мучительного одиночества, лекарства от которого найти ему так и не удалось. Когда шериф Лос-Анджелеса нашёл 45-летнего Годунова сидящим в кресле у окна своей виллы без признаков жизни, но и без признаков насильственной смерти, нобелевский лауреат поэт Иосиф Бродский написал в некрологе: «Я считаю, что он не прижился и умер от одиночества…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…