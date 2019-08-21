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Допрыгалась: в "Танцях з зірками" появились первые травмы
Популярный проект «Танці з зірками» канала 1+1 еще не стартовал, а его участники уже получают первые травмы на паркете. Профессиональные танцоры и знаменитости активно репетируют, чтобы с первого эфира удивить зрителей. Часы проводит на репетициях актриса Виктория Булитко, известна по юмористическому проекту «Дизель Шоу». Она призналась, что готовит сложный зажигательный номер со множеством трюков и поддержек. Однако Вика переживает, что все может пойти не так, как она мечтает. Ведь она серьезно травмировала правую ногу. Пришлось обратиться за помощью к врачу.
«Допрыгалась! Дотанцевалась! Еду к хирургу, потому что скакать я пока на правой ноге не могу. А она у меня толчковая и все приземления на неё, все поддержки с неё…» — рассказала Вика в Instagram и пожаловалась, что нога болит, распухла. Она даже самостоятельно не может водить машину.
Напомним, шоу стартует 25 августа. За победу на паркете будут сражаться 14 пар. Ранее «ФАКТЫ» представили всех участников нового сезона «Танців з зірками»
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?