- 16:40 Германия выступила против инициативы Трампа и Макрона вернуть Россию в G8
- 16:23 На Южно-Украинской АЭС добывали криптовалюту, поставив под угрозу секретную информацию
- 16:18 Массовое отравление креветками в Бердянске: скандал получил продолжение
- 16:16 Узники Кремля Сущенко, Панов и Сизонович могут находиться в Москве: в "Лефортово" для них приняли передачи
- 16:08 Допрыгалась: в "Танцях з зірками" появились первые травмы
- 15:50 Смертельная пластика: в Одессе анестезиолога обвиняют в гибели 21-летней пациентки
- 15:48 Знаменитый футболист со шрамами на лице продолжит карьеру в Италии
- 15:47 В авиакатастрофе в Греции погиб известный российский бизнесмен
- 15:44 Решено: с 22 августа "евробляхеров" не будут штрафовать за нерастаможенное авто
- 15:37 Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Марша достоинства в День Независимости
- 15:34 Отказали в операции: в центре Николаева застрелился пенсионер
- 15:31 В киевском магазине нагло обокрали женщину с ребенком: воровку сняла камера наблюдения
Массовое отравление креветками в Бердянске: скандал получил продолжение
Бердянская местная прокуратура в Запорожской области открыла уголовное производство по факту массового отравления морепродуктами и вспышки инфекционных заболеваний на курорте. Напомним, за сутки с 18-го по 19-е августа 19 человек обратились за помощью к медикам после того, как купили и употребили варёные креветки на рыбном рынке на Восточном проспекте.
С заявлением в прокуратуру обратились местные власти, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Инцидент квалифицирован по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм относительно предупреждения инфекционных заболеваний и массовых отравлений»).
Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или же ограничение свободы на срок до 3 лет.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области в пансионате «Буревестник», что в селе Лазурное Скадовского района, отравились 14 детей. Все пострадавшие с признаками пищевого отравления были госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы. А перед этим массовое отравление курортников было диагностировано в поселке Железный Порт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!