Массовое отравление креветками в Бердянске: скандал получил продолжение

Происшествия

Бердянская местная прокуратура в Запорожской области открыла уголовное производство по факту массового отравления морепродуктами и вспышки инфекционных заболеваний на курорте. Напомним, за сутки с 18-го по 19-е августа 19 человек обратились за помощью к медикам после того, как купили и употребили варёные креветки на рыбном рынке на Восточном проспекте.

С заявлением в прокуратуру обратились местные власти, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент квалифицирован по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм относительно предупреждения инфекционных заболеваний и массовых отравлений»).

Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или же ограничение свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области в пансионате «Буревестник», что в селе Лазурное Скадовского района, отравились 14 детей. Все пострадавшие с признаками пищевого отравления были госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы. А перед этим массовое отравление курортников было диагностировано в поселке Железный Порт.



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