- 01:55 «Женщин люблю больше»: экс-«блестящая» Семенович прокомментировала слухи о своей бисексуальности
- 01:24 Массовое отравление на курорте: в Бердянске 19 человек слегли от вареных креветок
- 00:55 В РФ самого молодого «вора в законе» отправили в СИЗО
- 00:43 Дочери Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках
- 00:19 Ядерный взрыв в Северодвинске «аукнулся» Кирилловке и другим курортам на Азове: что об этом известно
- 19.08 23:50 Выпавшая из окна в Праге свидетельница по делу Мамаева и Кокорина заявила, что ее пытались убить
- 19.08 23:18 Луганская область на грани чрезвычайной ситуации: без воды остались 100 тысяч человек
- 19.08 23:03 Баскетболисты сборной Украины "разобрались" с автохамом в аэропорту "Борисполь"
- 19.08 22:30 Нетаньяху решил лично объясниться за инцидент в "Борисполе"
- 19.08 22:09 Верховный суд оставил в силе запрет на "русскоязычный культурный продукт" во Львове
- 19.08 21:57 Обнаженная Вера Брежнева рассказала о том, что нравится мужу
- 19.08 21:41 В России неожиданно исчез еще один украинский политзаключенный
Массовое отравление на курорте: в Бердянске 19 человек слегли от вареных креветок
В курортном городе Бердянске за сутки с 18-го по 19-е августа 19 человек обратились за помощью к медикам, после того, как купили и употребили варёные креветки на рыбном рынке на Восточном проспекте. Об этом пишет «Бердянск 24».
Сообщается, что люди почувствовали острое недомогание, и сразу же сдали анализы. В данный момент результаты ожидаются. Некоторые пострадавшие отправились домой на амбулаторное лечение.
Информацию об инциденте передали в мэрию, где профильная комиссия решит, кто и когда будет проверять точки продажи рыбной продукции.
Читайте также_Кровавое ДТП на курорте: на Бердянской косе автомобиль наехал на семью из Киевской области
Издание напоминает, что во избежание попадания в подобную ситуацию врачи советуют не покупать сомнительные деликатесы.
«Если вы хотите креветок — купите сырых, еще живых, и сварите дома. Так вы будете контролировать весь процесс приготовления от начала и до конца», — советуют медики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области в пансионате «Буревестник», что в селе Лазурное Скадовского района, отравились 14 детей. Все пострадавшие с признаками пищевого отравления были госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!