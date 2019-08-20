Происшествия

Массовое отравление на курорте: в Бердянске 19 человек слегли от вареных креветок

В курортном городе Бердянске за сутки с 18-го по 19-е августа 19 человек обратились за помощью к медикам, после того, как купили и употребили варёные креветки на рыбном рынке на Восточном проспекте. Об этом пишет «Бердянск 24».

Сообщается, что люди почувствовали острое недомогание, и сразу же сдали анализы. В данный момент результаты ожидаются. Некоторые пострадавшие отправились домой на амбулаторное лечение.

Информацию об инциденте передали в мэрию, где профильная комиссия решит, кто и когда будет проверять точки продажи рыбной продукции.

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Издание напоминает, что во избежание попадания в подобную ситуацию врачи советуют не покупать сомнительные деликатесы.

«Если вы хотите креветок — купите сырых, еще живых, и сварите дома. Так вы будете контролировать весь процесс приготовления от начала и до конца», — советуют медики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области в пансионате «Буревестник», что в селе Лазурное Скадовского района, отравились 14 детей. Все пострадавшие с признаками пищевого отравления были госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы.

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