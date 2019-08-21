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- 08:00 Конкурс «Село. Шаги к развитию»: пятьдесят тысяч гривен на воплощение своей мечты
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Конкурс «Село. Шаги к развитию»: пятьдесят тысяч гривен на воплощение своей мечты
Во всех развитых странах экономика в основном держится на малом и среднем бизнесе. Зачастую это семейные предприятия. К сожалению, в Украине начать свой небольшой бизнес не всегда просто, особенно в сельской местности. Именно поэтому уже несколько лет подряд компания МХП — один из крупнейших в Украине производителей аграрной продукции, владелец популярной торговой марки «Наша Ряба» — реализует уникальный проект «Село. Шаги к развитию». С каждым годом его границы расширяются, увеличивается количество участников и победителей.
Стоит напомнить, что это конкурс, в котором предприимчивые сельские жители могут представить свои идеи по созданию или развитию бизнес-проектов. Отбор и проверку проводит специальная комиссия. Победители конкурса получают от МХП денежные гранты на воплощение своей мечты. В нынешнем году это 50 тысяч гривен.
«Компания помогает развиваться малому бизнесу в селах, благодаря чему создаются новые рабочие места»
— Конкурс «Село. Шаги к развитию» начинался четыре года назад с трех районов Черкасской области, и тогда гранты получили десять победителей, — рассказала «ФАКТАМ» менеджер по социальной и корпоративной ответственности МХП Светлана Мигаль. — За прошедшее время география конкурса существенно расширилась. Если в прошлом году он проходил в пяти областях, то в нынешнем в нем принимают участие уже жители восьми областей. В результате гранты на развитие собственного бизнеса в сельской местности получат сто победителей, которые уже определены по всем областям.
Cоциальная составляющая была одним из важнейших критериев при отборе и оценке бизнес-планов конкурсантов. Таким образом наш холдинг старается не только давать толчок новым бизнес-инициативам, но и развивать регионы, наполнять местные бюджеты налогами и создавать новые рабочие места.
За четыре года мы увидели, что многие конкурсанты приходят к нам снова и снова, с новыми проектами или с желанием расширить свой, уже работающий благодаря нашей поддержке бизнес. Поэтому в нынешнем году были вынуждены ввести некоторые ограничения, чтобы дать возможность реализовать себя максимальному количеству новых участников.
Многие конкурсанты предложили достаточно оригинальные и полезные для общества идеи бизнеса.
— Узнав о том, что МХП проводит конкурс для поддержки малого бизнеса в сельской местности, я подготовила и подала свой бизнес-проект, который называется «Семеновский Прованс», — рассказала одна из победителей конкурса «Село. Шаги к развитию» Татьяна Турчинкова, жительница села Семеновка Киевской области. — Его суть — в выращивании лаванды. Я тщательно изучила эту тему и выяснила, что уже есть позитивный опыт выращивания лаванды на территории Украины. В Киевской области только два предпринимателя занимаются этой деятельностью.
Хочу отметить, что раньше, до аннексии Крыма, лаванда в основном выращивалась на территории полуострова. Поэтому сейчас на этом рынке есть большие возможности и почти нет конкуренции. В лаванде нуждаются и фармакологическая, и косметическая, и пищевая отрасли. Но самое ценное, что можно получить из лаванды, — это эфирное масло. Этот продукт имеет довольно высокую рентабельность.
Однако проблема в том, что такой бизнес требует больших вложений на начальном этапе. Хоть лаванда и растет на одном месте 20—25 лет, ее саженец стоит от 15 до 40 гривен. Чтобы засадить площадь в один гектар, необходимо 17—20 тысяч саженцев. Для начинающих предпринимателей это огромная сумма. Именно поэтому я решила участвовать в конкурсе, и грант, полученный от «Мироновского хлебопродукта» (МХП), будет направлен на приобретение саженцев лаванды и их посадку.
Уже несколько лет эта крупнейшая компания помогает развиваться малому бизнесу в селах, благодаря чему создаются новые рабочие места. Пока я планирую привлечь к работе двух жителей села. А в дальнейшем буду расширяться.
«Главное, чтобы ваша идея была интересной и несла максимальную пользу людям»
Кроме того, конкурс «Село. Шаги к развитию» помогает адаптироваться и начать новую жизнь людям, прошедшим войну.
— Я пошел на войну с Майдана, — рассказал один из победителей конкурса «Село. Шаги к развитию» из Броварского района Киевской области Павел Билоус. — После ранения вернулся домой и задумался, чем заняться дальше. Когда мне и другим участникам войны выделили землю в Броварском районе, мы с женой решили построить там дом. Пока шло строительство, всей семьей (а у нас трое детей) жили в соседнем доме. Наши дети очень любят молочные продукты, особенно сыр. Поэтому решили научиться делать его самостоятельно.
Мы нашли интересные и даже уникальные рецепты, стали экспериментировать. И постепенно у нас начал получаться очень вкусный сыр! Главными экспертами-дегустаторами были и остаются наши дети. Так родилась наша «Крафтовая сыроварня».
Мы стали предлагать свой сыр соседям, друзьям, знакомым. Он стал пользоваться популярностью. Тогда-то и возникла идея наладить уже более серьезное производство. Для этого необходимы профессиональное оборудование, большой холодильник, коптильня. Поэтому участие в конкурсе «Село. Шаги к развитию» стало нашим шансом на успех. И мы таки победили!
Хочу посоветовать всем, кто придет за нами на этот прекрасный конкурс: не нужно ничего бояться. Правильно оформить вашу идею в бизнес-проект вам помогут. Главное, чтобы эта идея была интересной и несла максимальную пользу людям.
На фото: На воплощение своей мечты победители конкурса получат от МХП денежные гранты
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